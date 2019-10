Come controllare temperature scheda grafica su Linux

Fonte : chimerarevo

(Di martedì 22 ottobre 2019) Da un po’ di giorni vi siete accorti che la GPU del vostro PCsi surriscalda in modo anomalo. Per effettuare un controllo più approfondito, state cercando una guida che vi spieghi nello specifico leggi di più...

gainomassimo : @MonicaCelli1 ciao Monica ma per venire ha controllare se sei splendida e super bella come in foto cosa bisogna fare ti raggiungo? Dove? - ScaraBocchioo : RT @antocoppola60: @ScaraBocchioo Alcune sono come le 500 lire d'argento Dovevi sbattere a terra per controllare se erano false?? Buongior… - antocoppola60 : @ScaraBocchioo Alcune sono come le 500 lire d'argento Dovevi sbattere a terra per controllare se erano false?? Buongiorno??? -