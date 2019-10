Leonor di Spagna | una piccola futura regina al suo debutto ufficiale

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Francesca Rossi La principessadiha tenuto il suo primo discorso pubblico da erede al trono, sotto gli occhi attenti e orgogliosi del re Felipe e della moglie, laLetizia e senza dimenticare le sue radici asturiane Ila Oviedo della principessadiè stato un successo. L’erede al trono ha tenuto il suo primo discorso al premio "Principessa delle Asturie", nel Teatro Campoamor e tutto in lei, dal portamento aggraziato alle parole scandite con calma studiata, era impeccabile. A tratti sembrava di vedere una giovane principessa abituata da tempo a comunicare con il pubblico e per la quale una platea gremita non avesse nessun segreto.disi è dimostrata molto più matura dei suoi 13 anni (14 il prossimo 31 ottobre) ed era evidente la profonda preparazione dietro a questa sicurezza. Un allenamento quotidiano in ...

