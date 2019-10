Le demo non fanno altro che dare ai giocatori ragioni per non acquistare un

Matteo Salvini attacca Matteo Renzi : "Pallone gonfiato - ladro di democrazia. Non lo vota nemmeno suo padre" : Matteo Salvini ci va giù pesante e in diretta Facebook da Todi attacca il leader di Italia Viva che lo aveva a sua volta insultato: "Matteo Renzi è un pallone gonfiato, un ladro di democrazia. nemmeno il padre lo vota più". Il segretario della Lega continua: "Renzi è uno che definisce Quota 100 un r

Bene il cattolicesimo democraticoMa non dimentichiamo De Gasperi : Tra i contributi intellettuali dimenticati, offerti nel secolo scorso alla politica italiana, vi è certamente l’apporto dato dai cattolici. Non fosse altro per questo l’intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte di qualche giorno fa ad Avellino, in occasione della commemorazione di Fiorentino Sullo – preziosamente riproposto da Affari Italiani – costituisce di per sé un atto di grande importanza ...

Il coraggio democratico di guardare al futuro e non al presente elettorale : C’è stato un momento in Italia, non troppo lontano, in cui ci si confrontava e si lavorava su modelli di accoglienza e integrazione dei migranti. Esistevano tavoli istituzionali trasversali che coinvolgevano istituzioni pubbliche e privato sociale nel tentativo di ragionare su un fenomeno complesso come quello migratorio.Non è mai stato facile: si aveva a che fare con tensioni sociali in periferie incandescenti, luoghi ...

Non è il numero dei parlamentari a determinare la qualità della democrazia : Devo confessare che del taglio dei parlamentari mi disturbava parecchio il piglio antipolitico con cui era nata e l’idea originaria: che andasse ridotto il numero dei “parassiti” e risparmiato sui costi della politica. La politica costa e deve costare per consentire un esercizio democratico. Poiché ci siamo arrivati (e penso che politicamente non se ne potesse prescindere), spero ora che nel dibattito politico la ...

Rotondi : Conte democristiani? Prima volta che Premier rivendica e non esorcizza cultura democristiana : Roma – Rotondi (FI): “Conte democristiano? Per la Prima volta un Presidente del Consiglio ha rivendicato la cultura democristiana anziché esorcizzarla. Conte è capace di comunicare a un mondo che non trova più chi lo comprende, perché la seconda Repubblica è nata sulla rimozione della DC. In Italia c’è un ceto politico che si è formato nei talk show violenti e sa fare solo campagna elettorale. Quando uno propone un modo di essere diverso ...

Sicilia : Musumeci - ‘Giletti? Non demonizziamo questa terra’ : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) – “Sarebbe bello se assieme alle tante cose che non funzionano in Sicilia, il signor Giletti potesse guardare anche alle cose che funzionano, alle eccellenze, agli sforzi dell’amministrazione. Un giornalista fa il suo lavoro, però parlare sempre delle cose che non funzionano…Io mi accontenterei su tre programmi due dedicati alle cose che non funzionano, perché diventano stimolo e ...

Taglio dei parlamentari : non ha perso la Ka$ta - ma la politica e la democrazia : Tra applausi scroscianti e grida di giubilo, il Parlamento italiano ha approvato in via definitiva una pessima riforma della Costituzione, riducendo semplicemente il numero dei parlamentari, in nome di ragioni deboli o vere e proprie bufale. Un enorme spot, una misura non necessaria, che rischia di avere ripercussioni sullo stesso concetto di democrazia.Continua a leggere

Anonymous italia pubblica 220 database del Partito democratico : Anonymous italia viola 8 siti del Partito democratico pubblicando oltre 220 database (fonte:Anonymous italia) Anonymous italia ha colpito il Partito democratico violando i siti internet di alcune delle sedi dell’Emilia Romagna e di Empoli e ottenendo l’accesso a 220 database privati e aziendali. Sono 8 i siti internet violati dagli attivisti di Anonymous italia che, pubblicando i file di dump su Privatebin hanno reso pubblici i dati di alcuni ...

La democrazia non esiste e il popolo non conta nulla : Non vorrei essere scambiato per leghista in quanto davvero non lo sono. Sono molto contento del nuovo governo. Avevo scritto su questo blog mesi fa che non sarebbero state mai sciolte le camere fino alla nomina del nuovo presidente della Repubblica e così è stato.Mi domando se i tre esponenti della vecchia DC di sinistra Gentiloni, Renzi e Conte (lui sì nuovo) ma tutti molto vicini al Vaticano (Conte spesso va in visita al ...

Trump accusa i democratici : “Non è un impeachment ma colpo di Stato” : Donald Trump e la sua amministrazione vanno all'assalto degli avversari politiic e dell'inchiesta per la messa in stato d'accusa del presidente per l'Ucrainagate. E il New York Times rivela: "Contro i migranti del Messico aveva suggerito di sparare alle gambe e di costruire un fossato con coccodrilli"Continua a leggere

IMPEACHMENT TRUMP : SI DIMETTE VOLKER/ democratici avanti "Non andremo per le lunghe" : IMPEACHMENT per Donald TRUMP: si DIMETTE VOLKER. Intanto i Democratici stringono i tempi, avanti spediti con la procedura: ecco le ultime

USA - appello degli esperti : “Non demonizzare le sigarette elettroniche” : Parte dalla capitale politica degli Usa, Washington, l’appello per “non demonizzare” il settore delle sigarette elettroniche e quello dei prodotti a tabacco riscaldato che “hanno permesso negli ultimi anni di salvare milioni di americani riducendo i danni per la salute“. Lo hanno ribadito gli esperti che oggi hanno aperto a Washington il Gtnf 2019, Global Tabacco e Nicotine Forum. Una edizione quest’anno molto attesa per ...

Usa - democratici preparano un comitato per impeachment Trump dopo scandalo Ucraina. Biden : “Unica via se non consegna documenti” : Un comitato per proporre l’impeachment di Donald Trump. È la possibilità sulla quale stanno lavorando i democratici statunitensi in Congresso, che si incontreranno questa sera alle 22 ore italiane, dopo lo scandalo sull’Ucraina. Il presidente americano, infatti, avrebbe chiesto all’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky di indagare su Joe Biden, ex vicepresidente sotto l’amministrazione Obama e candidato per la nomination ...