Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Domani Ahmed Mansoor compirà 50e, per la terza volta, trascorrerà il compleanno in. Per la precisione, nella prigione di al-Sadr, negli: un paesediè un reato. Mansoor, insignito nel 2015 del premio Martin Ennals per i difensori dei, ha a lungo collaborato col Centro per idel Golfo e Human Rights Watch. Arrestato il 20 marzo 2017 e detenuto per sei mesi in isolamento senza poter contattare un avvocato, il 29 maggio 2018 è stato giudicato colpevole di “offesa allo status e al prestigio deglie dei suoi simboli, compresi i suoi leader”, “pubblicazione di notizie false per screditare la reputazione degliall’estero” e per aver descritto lo stato come “una terra senza legge”. La condanna, confermata in appello sette mesi dopo, è stata pesante: 10di ...

GIConfindustria : Non solo i grossi player, ma anche le medie aziende italiane stanno diventando sempre più dinamiche e competitive.… - TutteLeNotizie : Emirati Arabi Uniti, dove occuparsi di diritti umani costa 10 anni di carcere - Noovyis : (Emirati Arabi Uniti, dove occuparsi di diritti umani costa 10 anni di carcere) Playhitmusic - -