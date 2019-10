Di Maio risponde a Conte | “Senza le nostre proposte la manovra non esiste”

Italia 5 Stelle - irruzione di contestatori per stop armi alla Turchia. E Di Maio risponde dal palco : “Lunedì chiederò che tutta la Ue lo faccia” : “Lunedì al consiglio Ue dei ministri degli Esteri, come governo, chiederemo che tutta l’Ue blocchi la vendita di armi alla Turchia“. Lo assicura il capo politico del M5s Luigi Di Maio dal palco di Italia 5 Stelle, a Napoli, dove si celebra il decennale del movimento. “Basta armi alla Turchia lo diciamo a tutta Europa“, urla Di Maio, in replica a un gruppo di manifestanti che fa irruzione nell’Arena Flegrea ...

Luigi Di Maio risponde a Zingaretti : "Al momento nessun patto col Pd" : Luigi Di Maio dice no a Nicola Zingaretti, che nella trasmissione OttoeMezzo su La7 aveva proposto di trasformare il patto di Governo tra Pd e M5s in una alleanza.Il ministro degli Esteri, intervenendo a L’Intervista di Maria Latella su Sky Tg24, afferma: “Non sono in questo momento all’ordine del giorno patti regionali né tantomeno nazionali. A me più che i patti interessano i fatti. In Umbria se vince ...

Di Maio risponde all’appello di Letta : “Sì al voto ai 16enni - hanno diritto di scegliere” : Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, apre alla proposta lanciata dall'ex presidente del Consiglio, Enrico Letta, di estendere il diritto di voto ai giovani di 16 anni: "Se a 16 anni un giovane può lavorare e pagare le tasse, dovrebbe almeno avere il diritto anche di votare e scegliere chi decide della sua vita".Continua a leggere

Di Maio vuole introdurre il vincolo di mandato : “No a mercato vacche”. Ma il Pd risponde picche : Il capo politico del M5s e ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, prova a rilanciare l'idea di introdurre il vincolo di mandato, modificando la Costituzione. Di Maio chiede un dialogo sul tema al Pd, ma i dem chiudono le porte a ogni possibilità di accordo. E anche dall'interno del M5s arriva qualche protesta.Continua a leggere

Orban : "Governo italiano separato dal popolo". Di Maio risponde : "Parli del suo Paese" : Il primo ministro dell'Ungheria Viktor Orban è stato uno degli ospiti della giornata di apertura di Atreju 2019, la kermesse di Forza Italia che si sta svolgendo a Roma questo fine settimana, si è allargato in un giudizio sull'Italia e sul suo governo usando gli stessi toni che l'ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha utilizzato per mesi e continua ad utilizzare anche oggi.In Italia il governo è stato separato dal popolo. Siamo in ...

Luigi Di Maio risponde a Di Battista sul Pd e apre al patto civico in Umbria : Luigi Di Maio risponde ad Alessandro Di Battista che ha messo in guardia il Movimento 5 stelle a proposito del Pd: “Qualcun altro dice: ‘non vi fidate del Pd’, ‘attenti’, ‘non fatevi fregare’ - scrive Di Maio sul Blog delle stelle -. Io dico a tutti: la fiducia si dimostra! e in questo caso alla prova dei voti in parlamento. E la prima prova di questo governo è il taglio dei parlamentari. Va fatto ...

Conte 2 - Telese a Salvini : “A Di Maio ha offerto Palazzo Chigi?”. L’ex ministro non risponde e attacca Conte e il M5s : Botta e risposta a In Onda (La7) tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e uno dei conduttori, Luca Telese, sulla narrazione esposta dalL’ex ministro dell’Interno circa la crisi di governo. Salvini attacca in primis il M5s: “Il mio è stato un atto di onestà e di amore per l’Italia. Nessun altro partito al mondo avrebbe messo in discussione sette ministeri, perché c’era un governo fermo da mesi che non approvava nulla. Ho sottovalutato la fame ...

"Siamo stanchi di parlare di poltrone". Di Maio risponde a Zingaretti : "Qui non è questione di ultimatum, qui il punto è che siamo stanchi di sentir parlare tutti i giorni in ogni trasmissione di poltrone e toto-ministri. L'ho detto e lo ripeto: contano i programmi, le soluzioni, le idee. Il M5s non svende i suoi principi e i suoi valori su ambiente, lavoro, imprese, famiglie. Qui serve concretezza. Poche chiacchiere e basta slogan. Bisogna lavorare per gli italiani e bisogna farlo in fretta. Noi abbiamo ...