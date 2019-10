Show Olimpico | la Lazio rimonta da 0-3 a 3-3 contro Atalanta

Basket - Mondiali 2019 : Italia-Angola 92-61. Show degli azzurri che approdano alla seconda fase ed al Preolimpico! : Prosegue con un successo l’avventura dell’Italia ai Mondiali di Cina 2019. Gli azzurri di Meo Sacchetti prenotano la seconda fase e il Preolimpico (che saranno ufficiali già oggi solo con vittoria della Serbia sulle Filippine) battendo l’Angola con il punteggio di 92-61. Tanta la sostanza messa in campo dagli azzurri, in una giornata che a livello balistico non poteva evidentemente essere identica a quella di due giorni fa. ...