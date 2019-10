Se big data e intelligenza artificiale scrivono la pubblicità perfetta

Safilo : i big data arrivano in fabbrica - tempi ridotti del 10 p.c. (3) : (AdnKronos) - "Safilo ha voluto investire oltre un milione di euro nella digital transformation – afferma Fabio Roppoli, Chief Operations Officer di Safilo – perché ci consente di lavorare meglio, in sicurezza, e ci offre la possibilità di avere informazioni in tempo reale ed eliminare le attività c

Safilo : i big data arrivano in fabbrica - tempi ridotti del 10 p.c. : Padova, 15 ott. (AdnKronos) – La trasformazione digitale approda negli stabilimenti italiani di Safilo, a Santa Maria di Sala (Venezia) e Longarone (Belluno). è il frutto di una partnership avviata un anno fa tra il gruppo veneto dell’occhialeria e la società di consulenza AzzuroDigitale. Grazie all’introduzione di un ecosistema digitale formato da due piattaforme integrate, Digital Cockpit e AWMS, si è registrata una ...

Safilo : i big data arrivano in fabbrica - tempi ridotti del 10 p.c. (2) : (AdnKronos) – Ogni postazione di montaggio degli occhiali è oggi dotata di un display tramite il quale chi sta lavorando alla postazione segnala il numero di pezzi lavorati, gli eventuali difetti riscontrati e le lavorazioni effettuate: bastano pochi tocchi sullo schermo. Inoltre, il lavoratore può interrogare il sistema per avere ulteriori informazioni sul lotto da produrre, come ad esempio disegni tecnici, suggerimenti sugli errori ...

