Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 19 ottobre 2019) Dopo il recente scontro politico al vertice dello sport italiano, fra il governo e il Coni, si profilano altre scosse alla luce dell'indagine aperta dalladella Federcalcio sulla regolarita' dell'del presidente dellaSerie A, Gaetano Micciche', cooptato dall'allora commissario Giovanni Malago'. Alla vigilia di mesi chiave per l'assegnazione dei diritti tv, con la fine del quadriennio olimpico dietro l'angolo, e' inevitabile prevedere nuove tensioni dopo l'apertura dell'istruttoria, annunciata dall'Ansa, da parte deltore federale Giuseppe Pecoraro, partito dalle frasi con cui il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, nei giorni scorsi ha messo in dubbio la regolarita' del voto dell'assemblea diche il 19 marzo 2018 nomino' al vertice della Serie A il banchiere siciliano, presidente di Banca Imi, e membro del cda di Rcs. "Quando le cose non sono ...

ilfogliettone : Ombre su elezione Miccichè in Lega, Procura Figc indaga - - emirozzino : MILANO. Ombre su elezione Miccichè in #Lega, Procura Figc indaga via @@LaVoceRedazione - palermo24h : Ombre sull’elezione di Miccichè al vertice della Lega di A, Procura Figc indaga -