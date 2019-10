Il Napoli soffre ma poi segna con Milik Super Meret | Insigne torna seconda punta

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 19 ottobre 2019) Il calcio è così. Illo ha spesso sperimentato sulla propria pelle. Il Verona gioca, il. Conche raccoglie un cross basso di Fabian Ruiz eil gol del vantaggio al 37esimo. Ilsi era affacciato nella metà campo con costanza da pochi minuti. Fin lui è stata una partita certamente giocata meglio dalla squadra di Juric. Le novità di giornata sono due. La prima èdietro, in posizione di, un ritorno che ha del clamoroso, evidentemente anche frutto dell’incontro in settimana con Raiola. Lorenzo fin qui si è visto poco ma non può imputare solo a lui il primo tempo opaco del. Lanovità è il Verona. È la squadra di Juric a fare la partita in questo primo tempo in cui il migliore degli azzurri è stato per distaccoautore di quattro parate significative. Tre nella stessa azione, al 18esimo. Contropiede ...

