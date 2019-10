Il calcio è una cosa troppo seria

Inter - calciomercato.com : 'Ibrahimovic potrebbe essere una soluzione a gennaio' (RUMORS) : L'Inter potrebbe essere la grande protagonista della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri vorranno rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Antonio Conte, andando a coprire quelle carenze evidenziate in questa prima parte della stagione. Una delle esigenze sarà quella di rinforzare l'attacco, visto il grave infortunio subito con la propria Nazionale, durante Colombia-Cile, da Alexis Sanchez. L'attaccante cileno è stato ...

calcio : tribunale dichiara fallimento vecchia società Palermo : Palermo, 18 ott. (Adnkronos) - Il tribunale di Palermo, accogliendo la richiesta della procura, ha dichiarato il fallimento del Palermo Calcio. La decisione è stato depositata questa mattina. Il fallimento riguarda la vecchia società Rosanero Us Città di Palermo per cui la procura aveva già chiesto

Che fine ha fatto McDonald Mariga : il keniota lascia il calcio e si butta in una nuova avventura : McDonald Mariga non ha lasciato grandissimi ricordi nel calcio italiano, nonostante abbia militato in Serie A e Serie B con le maglie di Parma, Inter e Latina. A 32 anni, il fratellastro del centrocampista del Tottenham Victor Wanyama, ha deciso di smettere con il calcio giocato. L’ultimo anno e mezzo è rimasto fermo e forse anche durante questa pausa ha preso una decisione che ce lo fa accostare a George Weah. Come l’ex ...

Diamo un calcio alla guerra - lo sport sostenga la Mezzaluna Rossa Curda : “Il calcio è tutto uno schifo. Dirigenti, certi giocatori, giornalisti, tutti sono ficcati dentro l’affare senza che si preoccupino neanche un po’ della dignità dell’uomo.” Il saluto militare di omaggio ad Erdogan e alla sua guerra contro i curdi fatto dai giocatori della nazionale turca di calcio mi hanno riportato alla mente la frase scritta tanti anni fa dal compianto Osvaldo Soriano. Certo ...

calciomercato Fiorentina : sarebbe pronta una maxi offerta da 40 mln per Tonali : La Fiorentina è in una buona posizione di classifica dopo 7 giornate di Campionato e, nonostante tutti, da il patron Commisso al direttore sportivo Pradè abbiano definito questo un anno di transizione per la compagine gigliata, i viola vogliono fare a gennaio un maxi investimento, saltato all’ultimo in estate per un esterno offensivo. Stavolta si punterà tutto su un centrocampista. Fiorentina: pronta una maxi offerta per Tonali Sandro Tonali, ...

Ancora razzismo durante una gara di calcio : interrotta due volte Bulgaria-Inghilterra : Ancora episodi di razzismo durante una gara di calcio. Bulgaria-Inghilterra, valevole per le qualificazioni ad Euro 2020 (0-6 il finale), è stata infatti fermata due volte nel primo tempo a causa di cori razzisti dei tifosi bulgari nei confronti dei giocatori di colore della nazionale inglese (Raheem Sterling in particolare). Una sezione di 5.000 posti allo stadio nazionale Vasil Levski era già stata chiusa per la partita dopo il razzismo ...

calcio - Qualificazioni Europei Under21 2021 : Armenia-Italia 0-1 - decide un gol di Scamacca - azzurrini spreconi ma fortunati nel finale : Termina 1-0 all’Academy Stadium di Yerevan il terzo incontro del Gruppo 1 delle Qualificazioni agli Europei 2021 Under21 di Calcio tra Armenia e Italia. Gli azzurrini si sono imposti grazie ad un gol di Gianluca Scamacca al 20′, non concretizzando tantissime chance e rischiando il clamoroso pareggio dei padroni di casa nel finale, per la traversa colpita da Bichakhchyan. La selezione di Paolo Nicolato ottiene tre punti importanti, ...

calciomercato Juventus - Paratici ha deciso : 4 cessioni a gennaio - c’è una sorpresa! : Calciomercato Juventus- Come anticipato, dopo un’estate travagliata sul fronte mercato, la Juventus è pronta a recitare una parte d’assoluta protagonista anche in vista della prossima sessione di mercato invernale. Come riportato dalle ultime indiscrezioni, i bianconeri sarebbe pronti a qualche novità, soprattutto in chiave cessioni. Certi gli addii di Perin e Pjaca. Il primo potrebbe trasferirsi al Benfica dopo il forte ...

calcio - Danilo D’Ambrosio infortunato : Roberto Mancini non potrà contare sull’interista a Vaduz : Perde una pedina Roberto Mancini in vista della gara valida per le qualificazioni agli Europei di Calcio del 2020: lascia il ritiro della Nazionale italiana Danilo D’Ambrosio che, secondo quanto riportato dall’ANSA, avrebbe preso una botta ieri nella sfida contro la Grecia, restando però sul terreno di gioco. L’Italia si è già qualificata agli Europei vincendo aritmeticamente il raggruppamento, ma dovrà provare a vincere anche ...

Notizie del giorno – Presidente di una squadra aggredito - infortunio Duvan Zapata - le ultime di calciomercato : Presidente aggredito – E’ ricoverato in gravi condizioni un imprenditore piacentino, Giorgio Corcagnani (67 anni), noto nella zona per essere da anni il Presidente della squadra di calcio del Vigolo. L’uomo, giovedì sera nella sua azienda a Casoni di Gariga (comune di Prodenzano), sarebbe stato aggredito alle spalle e colpito al capo con un bastone di legno, cadendo a terra svenuto. L’aggressore gli avrebbe poi (LA NOTIZIA NEL ...

Aggredito e colpito alle spalle : ricoverato in gravi condizioni il presidente di una squadra di calcio : E’ ricoverato in gravi condizioni un imprenditore piacentino, Giorgio Corcagnani (67 anni), noto nella zona per essere da anni il presidente della squadra di calcio del Vigolo. L’uomo, giovedì sera nella sua azienda a Casoni di Gariga (comune di Prodenzano), sarebbe stato Aggredito alle spalle e colpito al capo con un bastone di legno, cadendo a terra svenuto. L’aggressore gli avrebbe poi sottratto il portafogli ...

La spy story che infiamma il calcio inglese Lady Rooney contro lady Vardy : «È una talpa» : La chiamano ormai «Wagatha Christie», per metà wag - come sono ormai globalmente conosciute le mogli dei big del calcio - e per l'altra metà detective, come i personaggi della giallista inglese. Lei è Coleen Rooney, moglie di Wayne, asso del calcio britannico ora espatriato negli Usa e sposato in Italia nel 2008. La trasformazione della signora nella veste di segugio sta creando non poco scompiglio nel mondo del pallone in Gran Bretagna e sui ...

Segre : “Per gli ultras il calcio è una scusa. I club conniventi sono responsabili” : Tuttosport intervista Daniele Segre, autore del film “Ragazzi di stadio quarant’anni dopo”. Il regista alessandrino è stato già autore di due film sugli ultras, tra il 1978 ed il 1980. All’epoca il fenomeno degli ultras era appena nascente e lui girò “Il potere dev’essere bianconero” e “Ragazzi di stadio”. Oggi è tornato a Torino a filmare un fenomeno che è notevolmente cresciuto, diventando ...

CorSport : la trattativa calcioInvest-Ferrero si arena su una differenza di 15 milioni : Abbiamo scritto ieri del comunicato con cui CalcioInvest si tirava fuori dalla trattativa per l’acquisizione della Sampdoria da Massimo Ferrero. La motivazione addotta è quella di aver “valutato eccessiva la richiesta economica dell’attuale proprietà, considerandola nettamente superiore ai valori di mercato, anche in considerazione degli importanti investimenti che CalcioInvest ritiene necessari per riportare il club a livelli di ...