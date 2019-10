C' è ancora chi non crede che Imane Fadil sia morta di malattia

La demenza li priva dei ricordi ma dopo 72 anni il loro amore illumina ancora i loro occhi : La storia di Leonard e Shirley Matties, coppia di ultranovantenni che hanno appena festeggiato il loro 72esimo anniversario di matrimonio nella casa di cura dove abitano in Usa. "Vedere lo sguardo sul volto di Leonard quando ho portato Shirley è stata una delle cose più belle che ho visto" ha scritto una impiegata della struttura condividendo la foto della coppia.Continua a leggere

Beautiful - trame USA : Steffy chiede allo Spencer di essere ancora una famiglia : Nelle puntate americane di Beautiful è tornata ad essere di grande attualità una storyline accantonata per qualche settimana ma molto attesa dai telespettatori: le sofferenze di Steffy per la perdita di Phoebe/Beth e l'inevitabile scontro con Hope. La bambina, infatti, era stata restituita subito alla sua madre biologica, dopo la scoperta dell'intrigo ordito da Reese Buckingham (con tutte le conseguenze del caso). Ma poi non si era più saputo ...

Francesca Chillemi - L’isola di Pietro 3 : “ancora non so nulla su…” : L’isola di Pietro 3: Francesca Chillemi parla di Che Dio ci aiuti 6 Stasera va in onda su Canale 5 la prima puntata de L’isola di Pietro 3, la fiction con Gianni Morandi, Chiara Baschetti, Alma Noce ed Erasmo Genzini, che ha appassionato i telespettatori con le prime due stagioni. Tra le new entry de L’isola di Pietro 3 Francesca Chillemi. L’attrice, intervistata dal settimanale Telepiù, oltre a parlare del suo ...

Di Maio blocca la vendita di armi alla Turchia ma non decide definitivamente. Per quanto ancora? : Perché Luigi Di Maio, firmando l’atto interno alla Farnesina per bloccare le vendite future di armi alla Turchia, nello stesso atto ha avviato un’istruttoria sui contratti in essere, senza prendere decisioni né in un senso, né in un altro? Ovvero, senza bloccarli, ma senza neanche decidere di farli andare avanti? La risposta sta da una parte nei rapporti della Turchia con il nostro paese (che non solo è un alleato Nato, ma pure un partner ...

Videogiochi e minoranze : c'è ancora molta strada da fare : Il New York Times ha intervistato sei studi di sviluppo indipendenti focalizzati su giochi che includono le minoranze ed i loro aneddoti sono stati sia illuminanti che deprimenti. Gli sviluppatori presenti nella storia del Times, intitolata "Paura, ansia e speranza: cosa significa essere una minoranza nei giochi", stanno usando i loro titoli per cercare di creare un cambiamento per i giocatori. Ma non sono immuni da quella mancanza di supporto e ...

Tanti auguri a…Sebastian Abreu : el Loco ancora in campo a 43 anni - 29 squadre e una vita di “cucchiai” : Borriello, Amoruso. Se parliamo di calciatori che hanno spesso cambiato maglia questi due sono i primi che ci vengono in mente. Ma c’è chi ha fatto ancora “meglio”. E’ Sebastian Abreu, attaccante uruguayano che in carriera ha vestito ben 29 divise diverse. Un record. D’altronde se ti chiamano “el Loco” un motivo ci sarà. E non è certo questo l’unico. Inizia la sua carriera nel Nacional de ...

Best Global Brands 2019 - Toyota ancora prima tra i marchi automotive : ancora la Toyota a primeggiare tra i marchi automobilistici Globali nella classifica Best Global Brands 2019, elaborata dalla Interbrand sulla base di vari fattori in grado di influenzare il valore economico di un marchio: la performance finanziaria dei suoi prodotti o servizi; la capacità di influenzare i processi di acquisto; la forza competitiva; la fidelizzazione dei clienti e, quindi, la capacità di creare profitti sostenibili nel tempo. ...

Renzi e Salvini in tv a «Porta a porta» Il leghista : «Genio incompreso». L’ex premier : «ancora rosichi» : Il leader leghista: «Se Renzi è al 4% e io il 33% evidentemente qualcosa di buono si è fatto». L’ex segretario dem: «Ci dica come ha speso i 49 milioni»

Siria - i calciatori turchi esultano ancora con il saluto militare pro-Erdogan. St. Pauli licenzia Sahin : “Incompatibile con i valori del club” : Fischi, tanto agonismo in campo, il gesto del saluto militare dei calciatori turchi al gol del pareggio, striscioni pro-curdi ma nessun incidente. La sfida tra Francia a turchia allo stadio Saint Denis valida per la qualificazione a Euro 2020 è finita 1-1 con reti di Giroud e Ayhan. Ma oltre al campo – le due squadre restano al comando del gruppo H a pari merito con 19 punti – la partita assume un significato nel contesto ...

Conversano ancora contro Serena Enardu : Chi nasce tondo non muore quadrato : L’ultima puntata di Temptation Island Vip è stata seguita anche da Giovanni Conversano che, tramite Instagram story, si è scagliato ancora una volta contro Serena Enardu. Nell’appuntamento conclusivo con il reality show di Canale 5, Pago e la Enardu hanno deciso di mettere fine alla loro storia d’amore. Lui, pur essendo innamorato, ha compreso che non si “può amare per due” e ha lasciato la fidanzata libera di proseguire la sua vita lontano da ...

ancora ritocchini per Belen Rodriguez? La verità su Instagram : Belen Rodriguez pubblica il suo primo beauty tutorial su Instagram e risponde alle domande dei fan. Un utente, però, le chiede se abbia mai usato il filler per le occhiaie e la showgirl argentina risponde svelando il segreto del suo look sempre così fresco... Belez Rodriguez di nuovo dal chirurgo plastico? È questa una delle domande che, poche ore fa, un utente di Instagram le ha fatto sul suo profilo social. Tutto è iniziato quando Belen ...

Tennis - Roger Federer : “Ho deciso che mi piacerebbe prendere parte ai Giochi Olimpici ancora una volta” : Roger Federer alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Fino a pochi anni fa sembrava al limite dell’assurdo anche solo pensare ad una simile eventualità, ed invece il campione svizzero sorprende una volta di più. Al termine di un’esibizione giocata proprio nella capitale giapponese con l’americano John Isner, infatti, Federer ha espresso la propria volontà di partecipare ai suoi quinti Giochi Olimpici. Queste le parole ...