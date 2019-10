Zazzaroni risponde a De Laurentiis | “E’ questa la sua idea di democrazia e informazione?”

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Sul Corriere dello Sport, Ivana De. Il presidente del Napoli, ieri, parlando del suo rapporto con Ancelotti, ha dichiarato: “In questi giorni ho letto di tutto e di più, ma anche su giornali importanti. Fortunatamente i giornali non li legge più nessuno” Lo ha detto in una conferenza alla quale ha invitato proprio i giornalisti dei giornali più importanti, scrive, nonostante a suo dire non li legga più nessuno. “Grave che un uomo dell’intelligenza, dell’esperienza e della sensibilità del presidente del Napoli (impeccabile ieri nell’interpretazione del comandante deciso e riordinatore) ceda a considerazioni qualunquiste e populiste come quella esposta ai microfoni di Sky: davvero lui si rallegra di vivere in un mondo in cui i cittadini non leggono più i giornali? Èla suadie informazione?”. Conoscendolo, continua ...

