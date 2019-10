L' inchiesta in Vaticano ora scoperchia truffa | corruzione e peculato

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Giuseppe Aloisi Spunta il documento dell'indagine in corso in: i procuratori parlano di gravi indizi di, abuso d'ufficio, riciclaggio, autoriciclaggio". Ecco come sarebbero stati spesi i soldi Si attendeva di comprendere i perché dietro alle acquisizioni di documenti ed apparati elettronici in: per gli organi interni deputati ad indagare esistono "gravi indizi di, abuso d'ufficio, riciclaggio, autoriciclaggio". Ma per un revisore si potrebbe parlare pure di "appropriazione indebita", "" e "favoreggiamento". Se da una parte la vicenda inizia ad essere più chiara, dall'altra il rischio di un Vatileaks 3 sembra palesarsi per davvero. In queste ore stanno emergendo novità di rilievo. Almeno in relazione alle indagini che sono state messe in campo. Conoscevamo già la natura di un provvedimento teso alla sospensione di ...

Toscanoirrivere : Nuzzi presenterà il suo libro con Di Maio: non si è mai visto un ministro degli esteri che promuove un libro che ha… - Simona91790124 : RT @cbatcaselli: I SOLDI DEI POVERI USATI DAL VATICANO PER COMPRARE PIATTAFORME PETROLIFERE: ARRIVA LA CICCIA NELL'INCHIESTA CHE STA TERREM… - CHEfa71 : RT @cbatcaselli: I SOLDI DEI POVERI USATI DAL VATICANO PER COMPRARE PIATTAFORME PETROLIFERE: ARRIVA LA CICCIA NELL'INCHIESTA CHE STA TERREM… -