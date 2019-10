Google Play Store si rifà il look su Android TV con una nuova grafica

Una modifica del Google Play Store rischia di far fare una figuraccia agli sviluppatori ma c’è la soluzione : In questi ultimi mesi il Google Play Store ha ricevuto diverse modifiche e una di esse riguarda uno strano cambiamento alle anteprime del changelog L'articolo Una modifica del Google Play Store rischia di far fare una figuraccia agli sviluppatori ma c’è la soluzione proviene da TuttoAndroid.

Google mette fine a un'altra sua app inutilizzata e la rimuove dal Play Store : Ci sono decine di applicazioni di Google sul Google Play Store ed è assai difficile ricordarle tutte, soprattutto se minori come nel caso di quella per il risparmio di traffico dati internet Datally.

Google migliora il funzionamento di Now Playing sui Pixel 4 mantenendo l'attenzione alla privacy : A partire da Google Pixel 2 e Pixel 2 XL gli smartphone di Mountain View possono contare su una funzionalità esclusiva chiamata Now Playing

Google Pixel 4 XL ha un display super : per DisplayMate batte i nuovi iPhone : displayMate ha assegnato a Google Pixel 4 XL il premio "Best Smartphone display Award": adesso è questo il display da battere.

Sui Pixel 4 di Google debuttano la doppia fotocamera e il display a 90Hz : Google sposa il display a 90Hz e lancia il suo smartphone Pixel 4 nel mondo del gaming spinto e dell'entertainment. Dopo OnePlus (che lo aveva introdotto già nella serie 7) e Realme (che ha presentato questa mattina a Madrid l'X2 Pro), anche il colosso di Mountain View ha presentato a New York il display di nuova generazione unito - per la prima volta su un Pixel - alla doppia fotocamera e a un sensore di movimento che utilizza un ...

Google Camera APK per Huawei Mate 10/10 Pro e Honor Play : Google Camera APK per Huawei Mate 10/10 Pro e Honor Play - Scarica Google Camera APK con Night Sight per Huawei Mate 10/10 Pro e Honor Play

Google banna molte app di prestiti personali dal Play Store : Google da tempo ha dichiarato guerra alle app che propongono agli utenti prestiti a condizioni non adeguate e di recente ha deciso di fare ancora più sul serio

Tante applicazioni infettate da virus scovate sul Google Play Store : Dr. Web ha reso noto di avere individuato diverse app Android sul Play Store che possono essere ritenute pericolose o infettate da virus di vario tipo

C'è un piccolo update per i Google Pixel 3 tramite "Aggiornamento di sistema Google Play" : Controllate la presenza di aggiornamenti di sicurezza nel pannello "Aggiornamento di sistema Google Play" su Android 10.

Google Play Store arriva alla versione 17 per sistemare il bug dei changelog : Gli aggiornamenti di Google Play Store degli ultimi giorni hanno compromesso il menu con il changelog nella sezione Le mie app e i miei giochi. Fortunatamente, l'inconveniente ora è stato risolto con la recente versione 17 del Play Store e ora toccando la freccia accanto alle app, il menu si espande rivelando di nuovo il changelog che torna a comprimersi con un ulteriore tocco.

La Modalità scura per il Google Play Store in roll out in Italia per Android 10 e 9 : Dopo i primi avvistamenti di inizio settembre, più o meno estesi, la Modalità scura è disponibile finalmente per il Google Play Store anche per gli utenti Italiani.

La nuova Google Fotocamera è qui - pronta al download dal Play Store : ecco le tante novità : Google Fotocamera è tutta nuova con la versione 7.1, disponibile al download: nuova interfaccia, nuove funzioni e ancora più qualità!

Nonostante la chiusura di LZPlay - i servizi Google continuano a funzionare sui Huawei Mate 30 : Nonostante il blocco delle app Google, il Huawei Mate 30 può fare ancora affidamento ai servizi di Big G

Come sta andando il Google Play Store? Ecco le app più popolari e i download : App Annie ha pubblicato un nuovo report relativo ai risultati fatti registrare da Google Play e App Store nel corso del terzo trimestre del 2019