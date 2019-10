De Laurentiis | «Ancelotti? Per me può restare altri dieci anni»

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Aurelio Detorna a parlare e conferma quanto scritto dal Napolista due giorni fa. Non c’è alcun dissapore tra i due, anzi il presidente lo vorrebbe allenatore del Napoli per. «? In questi giorni ho sentito di tutto e di più su giornali importanti, anche se – diciamolo – i giornali non li legge più nessuno. Non ho affatto litigato con, per me puòqui per. Chi mi conosce, lo sa. Io sono per i rapporti lunghi. Anche nel cinema, come ad esempio con Carlo Verdone. Io sono per le esclusive». Lozano «Sbagliate quando volete tutto e subito. A Lozano serve del tempo per capire come si gioca in Italia e serve tempo adper contribuire al suo adattamento. Sono stato io a chiedere addi far giocare tutti. Poi sarà lui a scegliere la squadra definitiva per campionato e coppe». «Lo stadio è di ...

RikyCatapano : Le parole di #DeLaurentiis su #Ancelotti, #Koulibaly, #Insigne e questione stadio #SanPaolo - SimoneGuadagnoo : De Laurentiis: 'Il problema di #Insigne e di #Raiola lo deve risolvere Insigne in primis. Ha sempre sentito scomoda… - claudioruss : De Laurentiis: 'Il problema di #Insigne e di #Raiola lo deve risolvere Insigne in primis. Ha sempre sentito scomoda… -