Fonte : quotidianodiragusa

(Di giovedì 17 ottobre 2019) L'amministratore, Stefano Donnarumma, ha annunciato, nel corso di una visita nella sede di Mountain View di, di aver scelto

quotidianodirg : Acea, Google Cloud per accelerare la trasformazione digitale - Emanueledg : RT @AceaGruppo: #AceaGruppo sceglie Google Cloud per accelerare la trasformazione digitale: siglato un Memorandum of Understanding (MOU), a… - Emanueledg : RT @AceaGruppo: Attraverso la collaborazione con Google Cloud, #AceaGruppo intende sviluppare soluzioni in grado di velocizzare, ampliare e… -