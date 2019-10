Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Stiamo diventando il paese dell'impunitàAssolto immigrato che ha aggredito e picchiato le donne in stazione https://t.co/8zVAIUizZ7—MVSSOLINI (@BardiloF) October 15, 2019suunalMvssolini’. La popolare cantante ha apprezzato unche fa riferimento alla vicenda di Lecco dove i giudici hanno diso il rilascio dell’immigrato di origini togolesi, Aboudel Manaf che era stato arrestato nel capoluogo lombardo il 9 settembre scorso, con l’accusa di aver aggredito e picchiato in un sottopasso due donne scelte a caso.Nel, cui ladal suoOfficial’ ha messo ilsi legge: “Stiamo diventando il paese dell’impunità. Assolto immigrato che ha aggredito e picchiato le donne in stazione”.

fabiobellentani : RT @HuffPostItalia: Rita Pavone mette 'like' a un post del profilo Twitter 'Dvce Benito Mvssolini' - fetfruners : vorrei dire con orgoglio che Rita Pavone mi ha bloccata su twitter - antifascista78 : @HuffPostItalia Cosa si puo aspettare da Rita Pavone??? -