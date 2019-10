Kunai | il metroidvania a tema robotico | si mostra in un video di gameplay in attesa della

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Attraverso un comunicato stampa, l'editore The Arcade Crew e lo sviluppatore Turtleblaze hanno annunciato che, ilche vede come protagonista un robot, arriverà su PC e Nintendo Switch a partire dal prossimo anno.Ini giocatori impersoneranno Tabby, un robot con l'anima di un antico guerriero che viaggerà nel mondo per cercare l'obiettivosua esistenza. Questo viaggio spirituale alla ricerca del suo vero io nel cosmo però è incompleto senza distruggere tutto e tutti quelli che si frappongono.Con un design che consente di muoversi sia verticalmente che orizzontalmente, navigare nel mondo frenetico diè avvincente, stimolante e immensamente gratificante. Affettare i cattivi e librarsi nel vasto mondo dicon Tabby è una fuga gioiosa, e uccidere i padroni spietatiterra in scontri a tutto campo è immensamente soddisfacente. Per l'occasione il ...

Eurogamer_it : A partire dal 2020 arriverà su #PC e #NintendoSwitch #Kunai, un nuovo metroidvania con protagonista un robot. -