Google | un doodle per Wanda Rutkiewicz | la donna che scalò l' Everest

Google dedica un Doodle a Wanda Rutkiewicz - una delle scalatrici più grandi di tutti i tempi : Oggi, Google dedica un Doodle a Wanda Rutkiewicz, alpinista polacca di grande fama. “Ho adorato il movimento fisico, l’aria fresca, lo spirito di squadra e l’emozione”, ha scritto l’alpinista. Il 16 ottobre del 1978, lei ha raggiunto la cima dell’Everest, diventando la terza donna a scalare la vetta più alta del mondo e il primo Polo. Rutkiewicz avrebbe completato 7 scalate da oltre 8.000 metri, stabilendosi come una delle scalatrici più celebri ...

Chi era Joseph Plateau - a cui Google dedica il doodle odierno : fisico e pionere del cinema : Tutti coloro i quali sono amanti della fisica o sono appassionati degli strumenti e della storia del cinema, stamattina avranno capito subito a chi era dedicato il doodle di Google. Il celebre motore di ricerca ha infatti deciso di omaggiare il fisico Joseph Antoine Ferdinand Plateau: oggi 14 ottobre è infatti il 218esimo anniversario della sua nascita, avvenuta nel 1801. Plateau ebbe un ruolo importantissimo nella storia del cinema grazie alla ...

Giornata Mondiale degli Insegnanti - Google li celebra con un doodle : Oggi Sabato 5 Ottobre 2019 si celebra La Giornata Mondiale degli Insegnanti, una categoria di lavoratori spesso vittime di violenze e aggressioni che oggi viene celebrata alla scopo di suscitare riflessioni sul ruolo dei professionisti della formazione in questo caso docenti, sulle sfide che i docenti affrontano ogni giorno e sulle spesso precarie condizioni di lavoro con cui in molti casi sono costretti a misurarsi ogni giorno, proprio su ...

Herbert Kleber : Google celebra lo psichiatra americano con un Doodle : 1 ottobre 2019 Google celebra Herbert Kleber il famoso psichiatra americano noto per le sue ricerche sull’abuso di sostanze stupefacenti, oggi non è nè la data di nascita nè quella di morte dello psichiatra, bensì è il 23° anniversario della sua elezione nella National Academy of Medicine e Google ha deciso di ricordarlo con un Doodle nella sua Home Page. Herbert Kleber: Google celebra lo psichiatra americano Come abbiamo detto lo ...

Perché Google ha dedicato un doodle alla ferrovia Napoli-Portici : Oltre 85mila furono i passeggeri che, nei quaranta giorni successivi all'inaugurazione, viaggiarono sulla linea Napoli-Portici. Poi, nel corso di qualche mese, la ferrovia venne ampliata fino a raggiungere Castellammare di Stabia poi Caserta e infine Pompei e Nocera. La Campania fece da apripista ad un'iniziata che porterà la nostra penisola a contare quasi 2mila chilometri di tracciati ferroviari al momento dell'Unità d'Italia. L'idea Fu ...

Anche Google celebra la Festa dei nonni d’Italia con un dolcissimo Doodle : Anche Google ha deciso di celebrare la Festa dei nonni con un dolcissimo Doodle visibile per tutta la giornata odierna, Mercoledì 2 Ottobre, in Italia. Proprio l’Italia, infatti, festeggia questa ricorrenza civile introdotta con la legge n° 159 del 31 luglio 2005 per “celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”. Regioni, province, comuni hanno il compito di organizzare, per ...

Doodle di Google per Herbert Kleber : il suo lavoro ha contribuito a salvare innumerevoli vite : E’ dedicato a Herbert Kleber il Doodle di Google di oggi. Nel 23° anniversario della sua elezione alla National Academy of Medicine lo psichiatra americano ha passato più della metà della sua vita a fare ricerche sulla tossicodipendenza, studiando le cause dell’abuso di sostanze e a sviluppare trattamenti per ridurre gli effetti dell’astinenza. Il suo lavoro ha cambiato il modo in cui la dipendenza viene vista e trattata e ha ...

Equinozio d’autunno 2019 - oggi finisce l’estate : un doodle di Google celebra la nuova stagione : L’estate è ufficialmente finita. oggi, lunedì 23 autunno, cade infatti l’Equinozio d’autunno che segna l’inizio ufficiale della nuova stagione. Il termine Equinozio deriva dalle parole latine ‘‘aequus’, che significa uguale, e ‘nox’, notte. Il 23 settembre è una data particolare nella quale, spiegano gli astrofili, “la durata del giorno è uguale a quella della notte. Il disco del Sole resta, cioè, lo stesso ...

Autunno 2019 : il Doodle di Google per l’Equinozio : Google celebra con un Doodle l’Equinozio, il Primo Giorno dell’Autunno 2019 nell’Emisfero Boreale. “Stagione di nebbie e morbida abbondanza“, come la definì il poeta britannico John Keats, è il momento in cui l’estate prende congedo e inizia il periodo del raccolto (“Tu che fai piegare sotto le mele gli alberi muscosi del casolare, e colmi di maturità fino al torsolo ogni frutto“). Buon Primo ...

Junko Tabei - chi è la prima donna che ha scalato la cima dell’Everest : a lei è dedicato il doodle di Google di oggi : Una sagoma colorata che saltella sulle montagne azzurre: se anche voi oggi siete stati incuriositi dal doodle di Google, sappiate che è un omaggio all’alpinista giapponese Junko Tabei, prima donna a scalare l’Everest, paladina dell’ambiente e femminista ante litteram: fondò un club di scalata per donne, il cui motto era “andiamo a fare una spedizione all’estero, da sole“. L’amore per l’alpinismo nasce quando aveva solo dieci anni, ...

Equinozio 2019 : Google celebra con un Doodle il primo giorno di Primavera nell’Emisfero Australe : Google ha pubblicato il Doodle che celebra il primo giorno di Primavera nell’Emisfero Australe: ricordiamo che l’Equinozio sarà domani, 23 Settembre, alle 07:50 UTC. Il celebre motore di ricerca, nell’accompagnare l’immagine, cita Pablo Neruda: “Y entre agua y luz que el aire desarrollan / ya está la Primavera inaugurada / ya sabe la semilla que ha crecido“. Si tratta di un momento di rinascita e rinnovamento, ...

Cosa sono i brezel?/ E perché Google gli ha dedicato un doodle proprio oggi : Cosa sono i brezel? Secondo una tradizione il pane avrebbe delle origini emiliane, e si chiamava bracciatella: ecco la sua storia

Tin Tan chi era? Oggi - 19 settembre - è il Doodle in bianco e nero di Google : Tin Tan chi era? Oggi, 19 settembre, è il Doodle in bianco e nero di Google. Tin Tan è il soprannome di Genaro Cipriano Gómez Valdés de Castillo

Un doodle in bianco e nero per Tin Tan : perché Google lo ricorda oggi : oggi, 19 settembre 2019, nel 104° anniversario della nascita, Google dedica un doodle in bianco e nero a Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés de Castillo, meglio conosciuto come Tin-Tan, attore, cantante e comico nato a Città del Messico ma cresciuto a Ciudad Juarez. Il soprannome Tin Tan (basato sul suono delle campane), che l’attore inizialmente non gradiva, divenne popolare e venne poi utilizzato per tutta la sua carriera. Ha spesso ...