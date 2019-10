Siria | uccisi 600 combattenti curdi La Turchia | «Avanti in ogni caso»

Siria - Merkel ad Erdogan : "Fermatevi"<br>Uccisi anche due reporter : La cancelliera tedesca Angela Merkel, nella stesse ore in cui la Germania ha annunciato lo stop all'esportazioni delle armi verso la Turchia insieme a molti altri Paesi UE, ha deciso di prendere in mano la situazione e ha raggiunto telefonicamente il presidente turco Recep Tayyip Erdogan chiedendogli di interrompere subito l'offensiva nel nord-est della Siria.A riferire del colloquio telefonico tra i due leader è stata l'agenzia tedesca DPA, ...

Turchia - uccisi un reporter curdo e uno straniero in un attacco in Siria. L'Onu : rischio 400.000 sfollati : Nel quinto giorno dell'offensiva nel nord-est della Siria, la Turchia afferma di aver conquistato una cittadina considerata crocevia strategico, ma una fonte curda fa sapere che i combattimenti...

Siria : uccisioni - stupri e torture. Su FQMillenniuM in edicola - i racconti da Kobane dei profughi di Afrin vittime dell’attacco turco : Proprio alla vigilia dell’invasione turca, due giornalisti del mensile FQMillenniuM erano a Kobane, nel Kurdistan Siriano, per documentare l’alleanza fra turchi ed ex combattenti dell’Isis e per raccogliere le testimonianze degli sfollati fuggiti da Afrin, la città annessa dalla Turchia e cinta da un muro voluto da Erdogan. Il loro reportage è pubblicato sul numero del mensile diretto da Peter Gomez in edicola da sabato 12 ...

Siria - Ankara : uccisi 340 miliziani curdi : 14.30 Sono 340 i miliziani curdi della Ypg "neutralizzati"nel terzo giorno dell'operazione militare"Fonte di pace" nel nord-est della Siria. Lo riferisce il ministero della Difesa turco precisando che l'offensiva è proseguita via aerea e via terra tutta la notte,e gli obiettivi "sono stati colpiti con successo". Mercoledì il presidente turco Erdogan ha annunciato l'inizio di un intervento militare nel Nord-est della Siria contro i miliziani ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Siria : cinque soldati uccisi - Usa pensa a sanzioni : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Gli Stati Uniti starebbero pensando a delle sanzioni nei confronti della Turchia dopo l'invasione della Siria, 10 ottobre,

Siria - 40 jihadisti uccisi da missili : 17.30 Almeno 40 jihadisti sono rimasti uccisi in un attacco missilistico vicino a Idlib nel nord-ovest della Siria, dove le forze governative hanno dichiarato il cessate il fuoco unilaterale. Lo riferisce l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, precisando che non è chiaro chi abbia lanciato l'attacco. I missili hanno centrato una "riunione di leader" di vari gruppi jihadisti, "all'interno di un campo di addestramento".