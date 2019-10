Project xCloud | parte la beta pubblica del servizio streaming di Microsoft | ecco i giochi

Partita la beta pubblica di Project xCloud. Svelati i giochi disponibili : Microsoft ha dato il via alla sua anteprima di Project xCloud. Rendere mobile i titoli Xbox One tramite un'infrastruttura cloud a bassa latenza, è una vera e propria esperienza console su dispositivo mobile. E mentre il prodotto finale dovrebbe estendersi a una più ampia libreria di titoli, un gruppo più piccolo di giochi è ora accessibile gratuitamente durante i test. Come già detto a settembre, Microsoft avvierà Project xCloud con una libreria ...

I test pubblici di Project xCloud stanno per iniziare e su Google Play Store spunta l'app Xbox Game Streaming : Lo scorso 25 settembre si è svolto l'Inside Xbox e, in quell'occasione, Microsoft affermò che per questo mese era previsto l'inizio dei test pubblici per Project xCloud.Ebbene, forse ci siamo, perché su Google Play Store è spuntata l'app Xbox Game Streaming (Preview) per Android.l'applicazione permette la trasmissione di giochi su dispositivi mobile Android dal cloud di Microsoft Azure (Project xCloud) e da Xbox One (Xbox Console ...

Project xCloud : Microsoft svela i requisiti di banda per il Console Streaming : Poco tempo fa abbiamo scoperto che il prossimo mese Microsoft inizierà il test pubblico di Project xCloud in alcuni paesi. Stiamo parlando dell'atteso servizio del colosso di Redmond che consentirà lo Streaming di giochi Xbox su altri dispositivi come telefoni cellulari e tablet.Tuttavia, nonostante i test siano in programma per ottobre, gli utenti iscritti all'Alpha Skip Ahead Ring posso già provare il Console Streaming e, per questo motivo, ...

Inside Xbox : Project xCloud nella puntata di oggi : Tra i protagonisti della puntata di Inside Xbox, che si terrà a mezzanotte, ci sarà anche Project xCloud. Annuncio Daremo un’occhiata all’imminente RPG di fantascienza per giocatori singoli The Outer Worlds, le ultime novità su Project xCloud, un’intervista esclusiva con Jon Berenthal su Ghost Recon Breakpoint di Tom Clancy, lo scoop sui biglietti X019, in arrivo a Londra il 14 novembre, e lo ascolterete per primi – ...

La beta pubblica di Project xCloud arriverà il prossimo mese : Il prossimo mese Microsoft inizierà il test pubblico di Project xCloud in alcuni paesi. Stiamo parlando del servizio di streaming di giochi Xbox del colosso di Redmond.La tecnologia, annunciata per la prima volta un anno fa, consente lo streaming di giochi Xbox su altri dispositivi come telefoni cellulari e tablet. Significa che potrete giocare a Sea of ​​Thieves sul vostro smartphone sull'autobus mentre altri giocano altrove su PC / ...

Il nuovo episodio di Inside Xbox andrà in onda a mezzanotte con tantissime novità su Project xCloud - Xbox Game Pass e X019 : Per non lasciare troppo spazio allo State of Play di Sony, anche Microsoft ha in programma per oggi una presentazione dal vivo.Oggi, infatti, andrà in onda un nuovo episodio di Inside Xbox. La compagnia lo ha annunciato a sorpresa poco tempo fa, delineando alcuni degli argomenti di cui si discuterà. Innanzitutto, si parlerà di Project xCloud, il servizio streaming di Microsoft.Ci sarà spazio anche per Xbox Game Pass, anche se questo è ormai ...