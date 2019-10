Manovra | 8 punti per capire cosa cambia  Brambilla lancia Quota 103 | «Altrimenti in

Lo spread accoglie bene la Manovra economica e apre in ribasso a 137 punti : Apertura in ribasso per lo spread fra Btpo e Bund dopo l’approvazione, ieri sera, della nota di aggiornamento al Def da parte del governo e la definizione di una manovra da 29 miliardi di euro.Il differenziale segna 137 punti contro i 139 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è pari allo 0,87%.Intanto apre in moderato rialzo la Borsa di Milano, con l’indice Ftse Mib in progresso dello 0,38% a 22.129 ...