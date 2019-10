Mancini | io come pozzo? mancano una gara e due mondiali

Nazionale italiana - Mancini alla vigilia : “Io come Pozzo? Manca una gara e ‘solo’ due Mondiali” : “Mi piacerebbe chiamare qualche giocatore giovane e arrivare primo nel gruppo per essere testa di serie all’Europeo, questo è l’obiettivo”. Così Roberto Mancini, ct dell’Italia, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Liechtenstein di domani sera, traccia i prossimi gli obiettivi alla luce della matematica qualificazione agli Europei. “Ricordo comunque che siamo andati sotto ...

Italia da record - sette su sette nelle qualificazioni! Come Mancini mai nessuno : tutti i DATI dal ’66 ad oggi : sette su sette, uno spettacolo! L’Italia di Mancini, o l’Italia dei record. E’ destinata ad essere ricordata così, al di là di Come andrà a finire, la selezione azzurra guidata dall’ex fantasista di Samp e Lazio. Perlomeno per quanto riguarda le qualificazioni, non solo europee ma anche mondiali, nessuno mai aveva infatti ottenuto questo cammino sin da quando esiste la fase a gironi (dal 1966 in poi). Niente pareggi ...

Mancini : “Voglio l’Italia come il Napoli : colpito da un aspetto degli azzurri. Di Lorenzo? Verrà in Nazionale! Su Meret e Insigne…” : Mancini: “Voglio l’Italia come il Napoli”. Il ct della Nazionale parla ai microfoni de ‘Il Mattino’. Vi proponiamo alcuni passaggi evidenziati dalla nostra redazione Mancini: “Voglio l’Italia come il Napoli: colpito da un aspetto degli azzurri. Di Lorenzo? Verrà in Nazionale! Su Meret e Insigne…”. Il ct della Nazionale parla ai microfoni de ‘Il Mattino’. Vi proponiamo alcuni ...

Italia - i record che fanno sognare : nessuno come Mancini - tutti i numeri di una macchina (quasi) perfetta : L’Italia di Mancini vince ancora. Sei su sei nelle qualificazioni ad Euro 2020, grazie al successo ottenuto ieri sera in Finlandia, sette su sette se consideriamo anche l’amichevole con gli Usa. Un Settebello, prendendo in prestito un termine della pallanuoto, che non si ripeteva dal 2003. La Nazionale di Trapattoni infilò la serie di vittorie contro Portogallo, Finlandia, Svizzera, Irlanda del Nord, Finlandia, Germania e ...

Mancini : “Ora Olimpico pieno come Italia 90” : Notti magiche. Anche con sei vittorie su sei, come in Europa sta riuscendo solo alla Spagna, e' forse presto per sogni troppo azzurri. Ma Roberto Mancini ha vissuto quel mondiale di Italia '90 e ora che torna all'Olimpico di Roma da ct, col match point contro la Grecia per una qualificazione lampo a Euro 2020, chiama il pubblico. "Sarebbe bello se lo stadio fosse pieno, come quelle sere di Italia '90", dice dopo la vittoria sulla Finlandia. Un ...