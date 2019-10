Juventus | Biasin | ' Chi passa il tempo a sottolineare gli errori di de Ligt sembra un gufo'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 15 ottobre 2019) Questa estate, lasi è assicurata Matthijs debattendo la concorrenza delle grandi squadre di tutta Europa che erano pronte a farsi avanti per l'olandese. Il numero 4 juventino, in questo inizio di stagione, ha dovuto adattarsi in fretta al calcio italiano visto l'infortunio di Giorgio Chiellini. Infatti, il calciatore olandese ha dovuto immediatamente prendere il posto del Capitano della Juve ed è subito diventato uno dei titolarissimi. L'olandese, però, è giovane e soprattutto negli ultimi mesi ha radicalmente cambiato la sua vita. Matthijs deha lasciato il club dove è cresciuto e si deve confrontare con nuovi compagni, una nuova cultura e un nuovo paese e perciò adattarsi non è facile. Inoltre, il difensore classe 99 è stato pagato 75 milioni e dunque ogni sua prestazione viene messa sotto la lente di ingrandimento. Il giornalista Fabrizionel suo ...

fcin1908it : Biasin: 'Impressionato dalla partita della Juventus. Lukaku? Scordiamoci che possa...' - - SiamoPartenopei : Wanda Nara provoca Biasin: 'Avete visto Inter-Juventus? A Mauro non è mancato, a te sì...' - AndreaInterNews : RT @internewsit: Biasin: 'Inter non perfetta, partitone Juventus! Lukaku...'. Poi domanda a Icardi - -