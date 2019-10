Erdogan: sostegno o via i rifugiati

"La Turchia sta intervenendo dove altri hanno mancato di agire". Così il presidente,, che difende sul Wall Street Journal l'offensiva turca contro i curdi nel nord-est della Siria. "I flussi disiriani, la violenza e l'instabilità ci hanno spinto ai limiti della nostra tolleranza",dice, ricordando che il suo Paese ospita 3,6 mln disiriani e ha speso per loro 40 mld di dollari. "Senza supporto finanziario internazionale non possiamo impedire aidi andare in Occidente", aggiunge.(Di martedì 15 ottobre 2019)