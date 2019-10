Fausto Brizzi e il red carpet «al bacio» con Silvia Salis

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 14 ottobre 2019)dopo «Modalità aereo» ora è in «modalità iperattiva». Ha appena finito le riprese di La mia banda suona il pop, e intanto festeggia l’uscita di Se mi vuoi bene. Alla premiere romana il regista ha voluto sul red, accanto a sé, la compagna. Cinquant’anni lui, 33 lei, sono arrivati al teatro Eliseo tenendosi per mano, si sono poi baciati stretti sul tappeto rosso. Il loro amore, del resto, è ormai «ufficiale» da tempo. Anche se all’inizio non è stato facile. «Siamo finiti in copertina dopo poche settimane di frequentazione: un po’ mi ha scombussolato. La mia vita privata è sempre stata privata. Avevo giusto fatto in tempo a dirlo ai miei. Io non cerco facile popolarità», ...

Gazzettino : Fausto #brizzi, folla di vip alla proiezione del nuovo #film: il regista è con la nuova fimma - monica_quaglia : RT @RBcasting: Torna #FaustoBrizzi con #SeMiVuoiBene, dal 17 ottobre al cinema. Nel cast Claudio Bisio, Sergio Rubini, Dino Abbrescia, Lore… - InsinnaFans : RT @RBcasting: Torna #FaustoBrizzi con #SeMiVuoiBene, dal 17 ottobre al cinema. Nel cast Claudio Bisio, Sergio Rubini, Dino Abbrescia, Lore… -