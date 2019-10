Erdogan | «Attaccheremo Kobane»  L’Italia ferma l’export di armi | sanzioni dalla Ue ma

Fonte : corriere

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Corsa contro il tempo per arrivare per primi nella città un tempo simbolo della resistenza contro l’Isis e ora nel mirino dei turchi. Trump rivendica il ritiro delle truppe: «Non andremo in un’altra guerra tra popoli che si combattono da 200 anni»

