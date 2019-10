4x4Fest | l’appuntamento coi fuoristrada si è tinto di rosa Aspettando la Dakar

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019) E’ stata l’Onorevole Martina Nardi a tagliare il nastro della 19° edizione del, insieme al Presidente di Carrara Fiere Fabio Felici. Non è un caso che le forbici fossero in mano a una donna, fuoristradista peraltro, poiché quest’anno molto della kermesse che ha raccolto più di 30.000 persone, è stata declinata al femminile. Hanno partecipato infatti anche sei giurate del Women’s World Car of the Year, tra cui Ilaria Salzano unica italiana, il solo premio al mondo votato interamente da donne, che quest’anno ha festeggiato il suo decennale con un incontro al Mud Cafè, una sorta di salotto dinamico che ogni giorno ha proposto proiezioni, presentazioni e incontri con ospiti del mondo dei motori. Il coinvolgimento del pubblico femminile rientra in un progetto più ampio di CarraraFiere che ha sostenuto anche iniziative come “integrale”, un raduno aperto alle donne con i loro suv, ...

