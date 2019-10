Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 ottobre 2019) Ieri erano cinque residentie un rifugiato, oggi sono un tecnico del suono e uno della luce, un attore, un organizzatore, un costumista e un trainer. Sei, arrivati via mare insieme a centinaia di altre persone dall’Africa, sono diventati parte di una compagnia teatrale che lavora in tutta Italia. Un vero e proprio lavoro cominciato con un semplice invito a teatro. Tutto è iniziato infatti con alcuni biglietti per uno spettacolo della stagione del Biondo, stabile di, donati da alcuni ragazzi a centri accoglienza e a scuole di italiano per stranieri della città. Pochi, pochissimi hanno scelto di andare: d’altra parte è molto difficile assistere a una messa in scena in una lingua che conoscevano pochissimo. Soprattutto per chi è appena arrivato in Italia senza nulla. Così non è stato per Ibrahima Deme, Mbemba Camara, Moussa Sangaré, Souleymane Bah, ...

Cascavel47 : Migranti, il palcoscenico come via di riscatto: a Palermo richiedenti asilo diventano attori - fabio_brenna : RT @marinapiva67: Nessun politico al funerale dei tredici migranti vittime dell'ultimo naufragio a #Lampedusa. Ai funerali si va solo se s… - gattogeremia : RT @marinapiva67: Nessun politico al funerale dei tredici migranti vittime dell'ultimo naufragio a #Lampedusa. Ai funerali si va solo se s… -