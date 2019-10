Classifica Formula 1 Mondiale piloti e costruttori in vista del Gp del Giappone 2019

Formula 1 - Mercedes sempre più vicina al Mondiale : la nuova Classifica Costruttori dopo il Gp di Russia : Il team di Brackley viaggia verso l’ennesimo titolo iridato, consolidando il proprio vantaggio in classifica con la doppietta di Sochi Una doppietta per volare ancora più su nella classifica Costruttori, avvicinandosi considerevolmente all’ennesimo titolo iridato dell’era ibrida. La Mercedes trionfa in Russia e allunga sulla Ferrari, portando il proprio vantaggio a 162 punti sul team di Maranello. Una battaglia ormai ...

Formula 1 – Hamilton ‘annusa’ il sesto titolo - Leclerc stacca Verstappen : la nuova Classifica piloti dopo il Gp di Russia : Il pilota della Mercedes allunga sul compagno di squadra, portando a 73 punti il vantaggio sul proprio compagno: in terza posizione si porta Leclerc Lewis Hamilton si avvicina ancora di più al sesto titolo iridato della sua carriera, ottenendo l’82ª vittoria complessiva in Formula 1 nel Gran Premio di Russia, precedendo Valtteri Bottas. Una giornata fortunata per il britannico, che sfrutta il problema di Vettel e la VSC per ...

Diretta Formula 1/ Prove libere Sochi : tempi e Classifica - Gp Russia 2019 - : Diretta Formula 1 Prove libere FP1 e FP2 Gp Russia 2019 Sochi live: tempi e classifica delle sessioni che aprono il weekend, oggi venerdì 27 settembre,.

Formula 1 – Hamilton allunga in testa - Leclerc aggancia Verstappen : la nuova Classifica piloti dopo il Gp di Singapore : Il pilota britannico chiude davanti a Bottas e porta a 65 il suo vantaggio in classifica, in terza posizione appaiati Leclerc e Verstappen Lewis Hamilton continua ad avvicinarsi al sesto titolo mondiale, il pilota britannico chiude quarto il Gran Premio di Singapore ma allunga sul proprio compagno di squadra, distante ben 65 punti in classifica. Al terzo posto Leclerc appaia Verstappen grazie al secondo posto di oggi, mentre Vettel ...

Diretta Formula 1/ Prove libere live : tempi e Classifica - Gp Singapore 2019 - : Diretta Formula 1 Prove libere FP1 e FP2 Gp Singapore 2019 live: tempi e classifica delle due sessioni a Marina Bay, oggi venerdì 20 settembre,.

Formula 1 - Mercedes sempre più vicina al titolo iridato : la nuova Classifica Costruttori dopo il Gp di Monza : Il team di Brackley aumenta ulteriormente il vantaggio sulla Ferrari nei Costruttori, portandolo a ben 154 punti La Mercedes procede spedita verso l’ennesimo titolo mondiale Costruttori della propria carriera, il team di Brackley infatti aumenta il proprio vantaggio sulla Ferrari dopo il Gran Premio di Monza, nonostante la vittoria di Leclerc. Il Cavallino paga lo zero di Sebastian Vettel, scendendo a -154 punti dai rivali, un gap ...

Formula 1 - Leclerc vince a Monza e scavalca Vettel : la nuova Classifica piloti dopo il Gp di Monza : Il pilota monegasco sorpassa Vettel al quarto posto della classifica, portandosi a meno tre da Verstappen: in testa sempre Hamilton, con Bottas alle calcagna E’ la giornata di Charles Leclerc, momenti che il pilota della Ferrari non dimenticherà mai nella vita. Il monegasco vince il Gran Premio di Monza al primo tentativo al volante di una ‘Rossa’, dando dimostrazione di forza e di coraggio. Una gara intera passata a ...

Formula 1 – Mercedes imprendibile - la Ferrari allunga sulla Red Bull : la nuova Classifica Costruttori dopo il Gp del Belgio : Il team di Brackley naviga saldamente in vetta alla graduatoria, il Cavallino invece consolida il secondo posto allontanandosi dalla Red Bull Il Mondiale Costruttori, a meno di clamorosi colpi di scena, è saldamente in mano alla Mercedes che, dopo il Gp del Belgio, comanda con 145 punti di vantaggio sulla Ferrari. Un gap davvero enorme che difficilmente il Cavallino riuscirà a colmare, concentrandosi maggiormente sul difendere la seconda ...