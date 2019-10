Auto si schianta contro guard rail | morti 4 giovani

Catania - Auto si schianta contro un guard rail : morti Lucrezia - Salvatore - Erika e Manuel - due erano minorenni : Quattro giovani, compresi due minorenni, sono morti in un incidente stradale avvenuto all'alba sulla strada statale 121, Paternò-Catania, nello svincolo per Belpasso. Le vittime erano su...

Incidente Paternò - Auto si schianta contro spartitraffico sulla Statale 121 : 4 giovani morti : Incidente mortale oggi sulla Statale 121 che collega Paternò a Catania all'altezza di Piano Tavola: un'auto con a bordo quattro giovanissimi è andata a schiantarsi contro uno spartitraffico della rampa dello svincolo per la zona industriale in maniera autonoma. Sono tutti morti sul colpo. Sul posto forze dell'ordine e personale Anas.Continua a leggere

Nove feriti a Limburg - un camion si schianta contro otto Auto : Un uomo ha rubato un camion e si è scontrato contro otto auto ferme al semaforo davanti a un tribunale. E' successo lunedì sera a Limburg in Germania, nel land occidentale dell'Assia. I feriti sono Nove, compreso l'autista del camion: sette sono stati portati in ospedale e uno è stato visitato in am

Perde il controllo dell'Auto e si schianta contro lo spartitraffico : morto un 23enne : Il terribile incidente è avvenuto intorno all'1.45 di martedì 8 ottobre su via Salaria, all'altezza di Montelibretti, nei...

“Cara sto male” - si schianta con l’Auto e muore in diretta al telefono con la moglie : La tragedia si è consumata nella provincia autonoma di Bolzano ed è costata la vita a Germano Calzavara, 53enne veneziano che era in viaggio in Tentino Alto Adige. L'uomo ha lamentato una improvvisa fitta al petto, a quel punto ha avuto un mancamento, ha perso il controllo del mezzo e ha sbandato.Continua a leggere

Teramo - 90enne con l’Auto contromano in superstrada si schianta con una Volvo e muore : L'anziano ha imboccato contromano la superstrada Teramo - Mare e tra le uscite di San Nicolò e quella dello stadio della città abruzzese si è schiantato frontalmente contro la Volvo guidata da un 47enne, che ha riportato ferite fortunatamente non gravi. Poco prima dell'impatto la presenza di una Fiat 600 contromano era stata segnalata alla polizia.Continua a leggere

Modena : tre giovani si schiantano con l’Auto - albero entra nell’abitacolo. Un morto : Un ragazzo albanese di 22 anni residente a Castelfranco Emilia è morto sul colpo, mentre altri due ragazzi che viaggiavano nell'auto insieme a lui sono rimasti feriti, uno dei quali in modo grave. Lo schianto è stato così violento che l'albero è entrato nell'abitacolo fino all'altezza del cambio.Continua a leggere

Tor Sapienza - Auto in fuga si schianta contro rotatoria piazza De Cupis : Roma – Stanotte a Tor Sapienza, al termine di un inseguimento durato oltre 10 minuti, una macchina in fuga si è schiantata contro la rotatoria di piazza De Cupis. La corsa è cominciata intorno all’una di notte, quando una Volkswagen Golf non si è fermata all’alt imposto da una Volante della Polizia, con il conducente del veicolo che ha accelerato dando il là all’inseguimento con tre auto della Polizia. La Golf, con a ...

Ferrara - era ubriaco il conducente dell'Auto che si è schiantata a Vigarano Mainarda : Purtroppo è risultato positivo l'esame tossicologico svolto nelle scorse ore sul conducente della vettura che la notte scorsa, intorno alle ore 2:30, è uscita di strada a Vigarano Mainarda, nel ferrarese, colpendo in pieno un grosso albero che si trovava a bordo della carreggiata. Il sinistro è costato la vita a tre ragazzi: due maschi originari della provincia di Rovigo ed una ragazza di 21 anni, la più piccola del gruppo, originaria di ...

Calabria - Auto si schianta contro un bus di linea : un morto nel cosentino : Un ennesimo incidente stradale mortale si è verificato in Calabria e ha causato il decesso di un uomo di cui al momento non sono state rese note le generalità. Nell'incidente sarebbero rimasti coinvolti un'autovettura e un autobus di linea. L'impatto tra i due mezzi è stato violentissimo e per il conducente dell'auto, nonostante i tempestivi soccorsi, non ci sarebbe stato nulla da fare. Sul luogo le forze dell'ordine che stanno ricostruendo la ...

Si schianta con l'Auto : stava telefonando al fidanzato - lui la sente morire in diretta : E' stato il giovane a dare subito l'allarme. Il ritrovamento grazie alle cellule telefoniche, inutili i soccorsi