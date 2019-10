Pallavolo – Serie A1 Femminile | l’Imoco comincia con una vittoria | stesa la Saugella

Fonte : sportfair

(Di sabato 12 ottobre 2019) Le Campionesse d’Italia dell’Imoco Volley Conegliano si impongono agevolmente sullaMonza davanti a quasi 5000 spettatori del PalaVerde Inizia con il piede giusto la stagione delle Campionesse d’Italia dell’Imoco Volley Conegliano, che davanti ai 4703 spettatori del PalaVerde superano per 3-0 laMonza. Pubblico in festa ad inizio gara, sulle note dell’inno della Legacantato da Elio e le Storie Tese e durante la premiazione della loro nuova beniamina: Paola Egonu premiata dal Vicepresidente di LegaAlessandra Marzari, come migliore realizzatrice della passata stagione. La festa è poi continuata con la consegna del pallone d’oro da parte di Piero Garbellotto a una delegazione di tifosi delle pantere, premiati come miglior pubblico dellaA1 della stagione appena trascorsa. Domani si chiude la prima ...

