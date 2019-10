La Spagna 1-1 in Norvegia Due pali per Fabian | Marca | ha una marcia in più

La Spagna pareggia 1-1 in Norvegia. Due pali per Fabian : Per la Spagna la certezza della qualificazione è sfumata nel recupero. L’arbitro ha assegnato un rigore alla Norvegia che ha così pareggiato il gol di Saul. Recuperato dopo la faringite, Fabian Ruiz è stato schierato dal primo minuto dal ct Moreno. Il centrocampista del Napoli ha giocato un’ottima partita, è stato anche sfortunato visto che ha colpito due pali. Con questa presenza, Sergio Ramos è diventato il calciatore con più ...

DIRETTA/ Norvegia Spagna - risultato 0-0 - streaming video tv : si comincia! : DIRETTA Norvegia Spagna streaming video e tv: risultato live della partita che è valida per il gruppo F delle qualificazioni agli Europei 2020.

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : l’Italia cerca la qualificazione con la Grecia. La Spagna fa visita alla Norvegia. Ecco i match di oggi (12 ottobre) : oggi 12 Ottobre andranno in scena otto match delle Qualificazioni agli Europei 2020. Ad aprire il programma, alle ore 15.00, la sfida tra Georgia-Irlanda. Gli ospiti sono attualmente in vetta al Gruppo D davanti alla Danimarca. Per tenere lontana la Svizzera, a soli quattro punti di ritardo, i ragazzi di McCarthy dovranno necessariamente portare a casa un risultato positivo. La squadra guidata da Petkovic sarà impegnata in uno scontro diretto ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : l’Italia cerca la qualificazione con la Grecia. La Spagna fa visita alla Norvegia. Ecco i match di oggi (12 ottobre) : oggi 12 Ottobre andranno in scena otto match delle Qualificazioni agli Europei 2020. Ad aprire il programma, alle ore 15.00, la sfida tra Georgia-Irlanda. Gli ospiti sono attualmente in vetta al Gruppo D davanti alla Danimarca. Per tenere lontana la Svizzera, a soli quattro punti di ritardo, i ragazzi di McCarthy dovranno necessariamente portare a casa un risultato positivo. La squadra guidata da Petkovic sarà impegnata in uno scontro diretto ...

Fabian Ruiz rischia di saltare Norvegia-Spagna : problemi di salute : problemi di salute per Fabian Ruiz Il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz rischia di saltare il match con la Nazionale per problemi di salute: una faringite potrebbe metterlo ko. Ecco quanto riporta il portale goal.com : “Per Fabian Ruiz c’è il rischio di essere a disposizione solo per la trasferta in Svezia del 15 ottobre.Le sue condizioni andranno valutate di giorno in giorno. Con il Napoli di Carlo Ancelotti spettatore ...