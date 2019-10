Why Me? Why Not di Liam Gallagher raccoglie i cocci del passato e rende giustizia al

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Why Me? Why Not diè il secondo disco solista dell'ex Oasis, che a quanto pare ha capito che i Beady Eye non funzionavano come avrebbe voluto. Funzionavano gli Oasis, eccome, e questa sarà l'eterna frustrazione per noi che siamo cresciuti con Definitely Maybe (1994) e per il piccolo dei nostri fratelli-coltelli, che non si rassegna ai ripetuti "no" di Noel. Quest'ultimo è noncurante e, seppur parli di un possibile musical sulle canzoni della band, ha chiuso il capitolo da tempo. Mentre Noel sfreccia a tutto gas con i suoi High Flying Birds, suo fratello resta indietro e, ora con rabbia e ora con malinconia, e propone ciò che sa fare senza il suo collaboratore di sangue. Why Me? Why Not ripquanto è rimasto da As You Were (2017) e si avvale nuovamente del co-working con gli autori Greg Kurstin e Andrew Wyatt, ma la principale songwriter del disco ...

