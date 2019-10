Web tax | dal primo gennaio entrerà in vigore in Italia l’imposta per i giganti digitali

Netflix dà una lezione ai governi per una Web tax non punitiva : Roma. L’annuncio di Reed Hastings, ceo di Netflix, che l’azienda aprirà uffici e inizierà a pagare le tasse in Italia in base al fatturato nel nostro paese, può rappresentare la svolta nella guerra fiscale tra i cosiddetti colossi del web ed i maggiori paesi europei. Tra le principali “WebSoft” (Sof

Tutti la vogliono ma nessuna la applica : ecco la Web tax nell’Ue : In Francia c’è la legge. In Italia anche, ma mancano i decreti attuativi. Solo annunci in Gran Bretagna e Spagna. Veto in Commissione Europea

Gualtieri : Web tax in Italia dal primo gennaio : La misura è pronta, mancano i decreti attuativi. Manca un accordo per un’imposta europea, anche Spagna, Austria e Francia hanno approvato una legge nazionale. L’Ocse: serve una regola globale, porteremo una proposta al G20 di Washington

G20 al lavoro sulla digital tax ai big del Web : ecco come funzionerà : Quattro linee direttrici per quella che dovrebbe essere «la più grande revisione della fiscalità internazionale»: dalle soglie di fatturato all’indice «presenza significativa» nello Stato

Manovra - Gualtieri : “Italia in prima fila in lotta a evasione”. E sulla Web tax : “Via il 1 gennaio” : “Come è noto l’Italia ha la digital tax, noi la fermo entrare in vigore dal primo gennaio, è uno dei componenti della Manovra”: lo ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri al termine dell’Ecofin. La misura “c’era ma non operativa”, ha spiegato Gualtieri, precisando che “non vogliamo solo la digital tax italiana ma vogliamo che sia collocata dentro una misura definita sul piano ...

Cos'è la "digital tax" sui colossi del Web in vigore da gennaio e quanti soldi porterà allo Stato : Tra i tanti provvedimenti economici annunciati dal Governo giallorosso e poi ritirati, smussati o “rimodulati”, l’unico che al momento pare certo è la web (o digital) tax. Almeno stando alla sicurezza con cui il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri lo ha annunciato: “Come è noto l’Italia ha la digital tax, noi la fermo entrare in vigore dal primo gennaio, è uno dei componenti della ...

Web tax globale - l’ipotesi di una nuova tassazione sulle multinazionali : Tra accordi giudiziari e nuovi prelievi locali si moltiplicano le iniziative in ordine sparso. Dai fiscalisti internazionali l’ipotesi di una tassazione sulle multinazionali, non solo digitali

Fisco : Gasparri - ‘bene Ue su Web tax ma agire subito’ : Roma, 16 set. (AdnKronos) – ‘Il nuovo Commissario all’economia dell’Unione Europea Paolo Gentiloni parla in una intervista della web tax. Ma non bisogna esitare. Non bisogna rinviare ad intese planetarie. L’Unione Europea si deve muovere subito con determinazione”. A sottolinearlo il senatore di Fi Maurizio Gasparri.“I giganti della rete uccidono l’economia grazie alla sostanziale immunità ...

Promuovere il ‘Green Deal’ - realizzare la Web tax e la riforma di Dublino sui migranti : il piano Gentiloni : Battere le diseguaglianze, Promuovere il ‘Green Deal’, realizzare la Web tax e la riforma di Dublino sui migranti. Parte da questi temi il programma europeo che il neocommissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, descrive in un’intervista in apertura di prima pagina con il direttore de La Stampa. Dopo 14 mesi di governo giallo-verde, secondo Gentiloni l’Italia ricomincia in Europa “dal ruolo che normalmente ...

Taglio al cuneo - spending e Web tax L'agenda economica ai raggi X : Giù le tasse grazie a un’ampia riforma fiscale da finanziare anche attraverso una razionalizzazione della spesa pubblica rivedendo il sistema delle tax expeditures ovvero l’insieme delle agevolazioni fiscali che riducono il prelievo per alcuni categorie di contribuenti. Si tratta ancora, come fanno sapere fonti del Pd, di una bozza provvisoria ma l’intervento principe in ambito economico del nuovo governo ...

Taglio al cuneo - spending e Web tax Il programma 5S-Pd ai raggi X : Giù le tasse grazie a un’ampia riforma fiscale da finanziare anche attraverso una razionalizzazione della spesa pubblica rivedendo il sistema delle tax expeditures ovvero l’insieme delle agevolazioni fiscali che riducono il prelievo per alcuni categorie di contribuenti. Si tratta ancora, come fanno sapere fonti del Pd, di una bozza provvisoria ma l’intervento principe in ambito economico del nuovo governo ...

Cosa cambia sulla Web tax dopo la pace Francia-Usa al G7 : Donald Trump ed Emmanuel Macron (foto: LUDOVIC MARIN/AFP/Getty Images) Si allenta la tensione tra il presidente francese Emmanuel Macron e il suo omologo americano Donald Trump, che al G7 di Biarritz appena concluso sembrano aver trovato un accordo, tra le altre cose, anche sulla web tax. dopo una partenza agguerrita da parte di Washington, che minacciava di tassare le importazioni di vino francese negli Stati Uniti come ritorsione per ...