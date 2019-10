Amanda Sandrelli Al primo che critica i giovani rifilo un pugno | Vieni da

Amanda Sandrelli/ "Blas Roca Rey? Dopo la separazione mia madre..." - Vieni da me - : Amanda Sandrelli a Vieni da me: la separazione dal marito Blas Roca Rey, il rapporto col padre Gino Paoli e madre Stefania. Si racconta da Caterina Balivo.

A Roma non ho mai visto una situazione così! L'allarme di Amanda Sandrelli : L’attrice ha inviato una lettera aperta al Messaggero per esortare i cittadini ad intervenire in prima persona sull’emergenza rifiuti, proponendo di non pagare la tassa sulla spazzatura. L’ondata di caldo eccezionale rende ancora più drammatica l’emergenza rifiuti di Roma. Dopo la testimonianza di Ferzan Ozpetek, un altro volto noto del mondo dello spettacolo scende in campo per denunciare il degrado della Capitale: Amanda Sandrelli. ...