Fonte : ilsole24ore

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Dopo aver frettolosamente archiviato gli attacchi in Arabia Saudita, il mercato petrolifero è rimasto freddo anche diall’offensiva turca in Siria, che infiamma ulteriormente lo scacchiere mediorientale. Non solo. Da giorni l’Iraq – secondo produttore dell’Opec – è scosso da violenze che hanno fatto oltre cento morti. E i disordini in Ecuador hanno messo fuori uso un quinto della produzione di greggio del Paese

fisco24_info : Petrolio indifferente di fronte ai mille focolai di rischio geopolitico: Dopo aver frettolosamente archiviato gli a… -