Non siamo sicuri di poter continuare ad operare L' allarme di una Ong in

Zoe Mallucci su Andrea Ippoliti confessa : “Non ci siamo più visti” : Zoe Mallucci confessa: “Io e Andrea Ippoliti siamo in una situazione di stallo” Oggi sarà una interessante puntata di Uomini e Donne: non solo Sara Tozzi abbandonerà il trono, ma ci sarà anche il confronto tra Andrea Ippoliti e Nathaly Caldonazzo. La coppia si è sfasciata a Temptation Island Vip e da allora non ha avuto più modo di confrontarsi con la realtà dei fatti. A Uomini e Donne Magazine Zoe Mallucci, la single che ha fatto ...

Formula 1 – Vettel - la battaglia con Leclerc e l’ordine Non rispettato a Sochi : “ecco cosa ci siamo detti con Binotto” : Sebastian Vettel pronto per il weekend di gara di Suzuka, prima di pensare al Giappone il tedesco chiarisce la situazione in casa Ferrari a seguito del Gp di Russia Suzuka è pronta per ospitare il Gp del Giappone: oggi i piloti hanno incontrato fan e giornalisti in attesa di poter tornare in pista dopo la settimana di pausa a seguito del Gp di Sochi, per battagliare nuovamente. Il weekend giapponese potrebbe essere rovinato dal tifone ...

Taglio dei parlamentari - sì alla Camera. Il Pd : "Perché siamo a favore anche se la legge Non è cambiata" : La faccia come... il Pd. Già, perché i democratici ora devono trovare un'argomentazione valida per il "sì" al Taglio dei parlamentari, al quale erano contrari e che invece hanno sposato - o ingoiato - pur di governare con il Pd. Tutto come previsto: il testo è stato approvato alla Camera con 553 sì

Ariadna Romero con l’ex Pierpaolo alla prima di Maleficent : Non siamo tornati insieme - ma… : Erano tantissimi i personaggi famosi presenti alla prima europea del film "Maleficent - Signora del Male" a Roma. Tra loro c'erano anche Ariadna Romero e l'ex compagno Pierpaolo Petrelli, che hanno calcato il red carpet insieme al figlio Leonardo. La reunion di famiglia ha scatenato, inevitabilmente, i pettegolezzi tra fan e followers, che hanno pensato a un possibile ritorno di fiamma tra i due. La modella cubana ha però smentito il ...

Maglia verde Italia - una scelta che fa discutere : l’azzurro è un simbolo - Non siamo l’Irlanda : Gli Azzurri si vestiranno di verde. Almeno per un giorno, o forse chissà visto che la nuova Maglia presentata ufficialmente ieri dallo sponsor Puma diventerà la nostra terza divisa. La Maglia verde farà il suo esordio sabato sera, all’Olimpico, contro la Grecia. Una scelta puramente di marketing quella della Figc, che ha rievocato il colore indossato dalla nostra Nazionale nel lontano 1954. In quello’occasione, guarda un ...

Dybala : 'La Juventus ha dimostrato di giocare un bel calcio e Non siamo ancora 100%' : Domenica scorsa la sfida di San Siro contro l’Inter è stata edificante non solo per i tifosi bianconeri, ma soprattutto per Dybala che dopo quattro minuti dal fischio d’inizio ha ritrovato il gol che gli mancava da troppo tempo. L’attaccante ha parlato del momento buio vissuto in estate e di quello attuale, nell’intervista rilasciata al “Corriere di Torino”. Durante l’ultima sessione di calciomercato il numero 10 bianconero è stato giudicato ...

Russiagate. Dentro la Link University : “Mifsud era un millantatore. Non siamo un covo di spie” : Nel 2016 il professore maltese Joseph Mifsud propone allo staff del candidato alla presidenza Usa Donald Trump una dossier che metterebbe nei guai la sua competitor Hillary Clinton. Tre anni dopo, il ministro della Giustizia americano Barr arriva in Italia per capire dai nostri servizi segreti se quell'offerta non fosse in realtà una polpetta avvelenata. E i riflettori si riaccendono sulla Link University, dove insegnava Mifsud, che nel ...

Non si capisce. che cosa siamo… e ci inventiamo la vita : Non si capisce, che cosa siamo…e ci inventiamo la vita Di Vincenzo Calafiore 08 Ottobre 2019 Udine “ …. Non

Radio Kiss Kiss Napoli – Modugno : “Il Napoli sembra aver perso entusiamo - Non è più la macchina da guerra che conosciamo” : Francesco Modugno, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Volendo ci sarebbe quasi da essere contenti. Se in Italia si è competitivi se non subisci gol il Napoli allora é tranquillo perché sta migliorando questo dato rispetto all’inizio. Il Napoli era una macchina da guerra, che giocava con piacere e ora sembra aver perso entusiasmo.” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA ...

Lorella Cuccarini a La vita in diretta : “Non siamo impazziti” : La vita in diretta, Lorella Cuccarini lancia un servizio e precisa: “Non siamo impazziti…” Si è aperta con uno spazio molto delicato la puntata de La vita in diretta di oggi, lunedì 7 ottobre 2019: i padroni di casa Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno infatti dedicato un’ampia pagina ai due poliziotti uccisi qualche giorno fa a Trieste mentre erano in servizio, parlandone con gli ospiti in studio, intervenuti ...

Genoa-Milan - Giampaolo : “Piatek? Non possiamo rinunciare al nostro miglior attaccante” : Conferenza stampa per Marco Giampaolo alla vigilia della sfida contro il Genoa di domani, sabato 5 ottobre, che potrebbe essere decisiva per il suo futuro, in caso di sconfitta. Il tecnico dei rossoneri ha risposto con schiettezza alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa a Milanello. Di seguito le sue parole. Sulle parole di Pepe Reina: “È solo il succo per chi si appresta a giocare una competizione di livello come il Milan. ...

**Pil : Gualtieri - Non siamo troppo ottimisti - stime Csc pre-Nadef** : Roma, 7 ott. (Adnkronos) – Su pil “non siamo stati troppo ottimisti”. Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri alla presentazione del rapporto del Csc. Gualtieri osserva dunque che il rapporto del Csc si basa su dati “pre-Nadef” perché contempla anche lo scenario di non disattivazione delle clausole Iva, che invece verranno disinnescate.L'articolo **Pil: Gualtieri, non siamo troppo ottimisti, ...

Video - i poliziotti uccisi a Trieste : "Dormite tranquilli - ci siamo noi". Il Gip sul killer : "Non risulta un malato psichico" : Ha fatto il giro del web il Video pubblicato dalla Polizia su Twitter e che ha per protagonisti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due agenti di 31 e 34 anni che sono stati ucciso venerdì 4 ottobre 2019 nella Questura di Trieste da un delinquente di origine dominicana. Il breve Video era stato girato all'inizio di uno dei pattugliamenti notturni che i due agenti facevano insieme. In sottofondo c'è la canzone di Alan Sorrenti ...

Ancelotti a Sky : “Partita sufficiente e combattuta - siamo stati poco efficaci. Vogliamo lottare per lo scudetto! Inter-Juve Non mi interessa. Su Lozano…” : Carlo Ancelotti a Sky Sport al termine di Torino-Napoli Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Torino: “Partita molto combattuta, è stata sufficiente la gara di oggi, ma è mancata un po’ di efficacia in avanti. Ho visto timidezza nel cercare di proporre situazioni pericolose e quando bisognava concretizzare. Non ci sono stati dei cali di tensione. ...