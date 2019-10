Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 ottobre 2019) L’intervento indel deputato del Partito Democratico Emanueleper ricordare le vittime della strage di: “Porto per la prima volta lain– ha detto -. Le mie non sono parole retoriche o impaurite, ma parole commosse e di cordoglio per le vittime di ieri in Germania, la culla del nazismo ancora oggi attraversata da una ondata di neonazismo. Non è una vicenda qualsiasi, antisemitismo è una malapianta che riguarda tutti, antisemitismo undellacivile di una società e della sua dimensione dell’odio”. L'articoloincon la: “Antisemitismo èdidi una civiltà” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Noovyis : (Halle, Fiano in aula con la kippah: “Antisemitismo è segnale di decadenza di una civiltà”) Playhitmusic - - Affaritaliani : Strage Halle, Fiano in aula con la kippah: 'Antisemitismo e' segnale di decadenza di una civiltà' -