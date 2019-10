Femminicidio a Nereto | Mihaela uccisa dal compagno che dopo la fuga ha tentato il suicidio

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Teramo - E' stato rintracciato e fermato durante la notte ildiToua, questo il nome della giovanea coltellate nel pomeriggio di ieri a Nereti, l'uomo che si era allontanato dall'abitazioneil delitto, è stato trovato all'interno della sua auto con vistose ferite all'addome, ferite autoinferte nel tentativo di suicidarsi.Roua la giovane vittima dell'ennesimo, è una donna di origine romena di 32 anni, residente in Italia da oltre 16 anni, era madre di una bimba di 6 anni, e lavorava come operaia in un'azienda tessile di Corropoli(TE). Sarebbe stato proprio il suo datore di lavoro a lanciare l'allarme,il mancato rientro della donnala pausa di pranzo, eaver numerose volte cercato di mettersi in contatto telefonicamente con lei, ha allertato i soccorsi, pensando ad un ...

