Sondaggio politico | Lega e PD in salita | M5S e Renzi giù

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Nel corso della puntata di ieri sera di #Cartabianca su Raitre, il talk showcondotto da Bianca Berlinguer, sono stati illustrati i risultati di uncondotto da Ixè sulle intenzioni di voto degli italiani a livello nazionale e anche in vista delle imminenti elezioni regionali in Umbria, inoltre è stato chiesto un parere sul taglio dei parlamentari che proprio ieri ha avuto il via libera definitivo alla Camera.Per quanto riguarda le intenzioni di voto, vediamo che laha ricominciato a salire dopo settimane di discesa e ora si attesta al 30%. In aumento anche in consenso del PD, che ora è al 21,9%, mentre nelle settimane scorse era sceso sotto il 20%, mentre a scendere sono il MoVimento 5 Stelle, che ora è al 20,2%, e Italia Viva, il partito fondato da Matteoche adesso conta il 3,5% del consenso. In lieve ripresa anche Forza Italia, che torna sopra il 7%, ...

