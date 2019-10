Fonte : repubblica

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Si tratta di due stranieri che all'epoca delle violenze avevano 10 e 15. Ai domiciliari treni tra i 65 e gli 85

infoitinterno : Roma, abusati in oratorio per sei anni: arrestate tre persone. Le vittime sono due minori - FEMsrl : Roma, abusati in oratorio per sei anni: arrestate tre persone. Le vittime sono due minori - FEMsrl : Roma, abusati in oratorio per sei anni: arrestate tre persone. Le vittime sono due minori -