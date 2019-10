Piccolo | Roma per i pedoni è sempre più pericolosa

Roma - maiale attacca bimbo di 2 anni : uomo muore per salvarlo. Il Piccolo è gravissimo : Un uomo di circa 50 anni è morto e un bambino di due anni è grave a Roma dopo l'aggressione di un maiale allevato in un porcile a Corcolle, estrema periferia della...

Roma - maiale attacca bambino di 2 anni : uomo muore per salvarlo. Il Piccolo è grave : Un operaio di circa 30 anni è morto a Roma ucciso da un maiale per salvare un bambino di due anni entrato nel recinto dell'animale e aggredito. La tragedia è avvenuta a Corcolle, in...

Piccolo Giro dell’Emilia 2019 : Manuele Tarozzi profeta in patria per #inEmiliaRomagna : Sono trascorsi esattamente 10 anni dall’ultima volta che un emiliano-romagnolo arrivasse in trionfo nel Piccolo Giro dell’Emilia, l’ultima conquista fu del faentino Alberto Contoli, ex-professionista oggi direttore sportivo in casa #inEmiliaRomagna Cycling Team. La classica di fine stagione torna nuovamente a parlare italiano, con accento romagnolo, il finale incorona Manuele Tarozzi. Grazie ad una splendida azione da finisseur, il ...