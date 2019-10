Milan | biennale per Pioli | ma potrebbe andare via a giugno con un gentlemen’s agreement

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Ci sono un paio di clausole interessanti nel contratto di Stefanocon ilche sarebbero state svelate. Il club meneghino ha ufficialmente esonerato Marco Giampaolo dopo soli 111 giorni dal conferimento dell'incarico, il 'regno' più breve di qualsiasi allenatore nella storia del club. Successivamente sono emerse notizie che affermano chiaramente come sia stato concordato l'arrivo diin rossonero, con l'annuncio ufficiale ormai imminente. Secondo quanto riportato sul Corriere della Sera e ripreso daNews, l'ex allenatore, tra le altre, della Lazio e della Fiorentina firmerà un accordo di due anni con il. Sarebbe incluso un "" secondo il quale il tecnico lascerebbe il club ase non si qualificasse per le competizioni europee. Inoltre, sarebbe prevista anche una clausola che stabilisce che il 53enne otterrebbe un bonus di 500.000 euro ...

GoalItalia : Oggi l'ufficialità di #Pioli al Milan: spunta un accordo 'speciale' ?????? - SkyTG24 : Milan, ecco Pioli: il tecnico firma un contratto biennale - Onda_CalabraII : @Filoribs Chiedeva un anno perché il Milan poteva offrire al massimo un biennale da 2,5 mln, quindi 5 mln in totale… -