Inter | alta tensione Spalletti-Marotta Il retroscena | “Se date 12 milioni a Conte…”

Spalletti al Milan salta definitivamente : nessun accordo tra il tecnico toscano e l’Inter sulla buonuscita : Luciano Spalletti non sarà l’allenatore del Milan. A meno di clamorosi colpi di scena, il tecnico di Certaldo non sarà il successore di Marco Giampaolo sulla panchina rossonera. Nonostante i tentativi fatti con l’Inter per cercare una soluzione sulla buonuscita, le parti sono rimaste distanti. Un muro contro muro – quello tra Spalletti e l’Inter – che va a discapito del Milan, “costretto” a virare sul più ...

Mura : Inter-Juve non decide lo scudetto - ma ribalta le gerarchie : Inter-Juve non ha deluso, è stata la partita che ci si aspettava. Bella partita, bellissima a tratti, scrive Mura su Repubblica oggi. È il secondo 1-2 che l’Inter subisce in pochi giorni. Barça e Juve, non c’è da vergognarsi. Conte ha già una squadra che gli somiglia, ma il lavoro non è finito. La Juve parte subito forte e la piazza con Dybala, ma l’Inter non si lascia scoraggiare e pareggia con il migliore in campo. Pesa molto la ...

Inter - Moratti boccia Lukaku ed esalta Conte : “Inter da scudetto! E se ci fosse Icardi…” : Massimo Moratti commenta la situazione in casa Inter dopo il ko con la Juventus: con Conte c’è la sensazione di poter aprire un ciclo nonostante Lukaku ancora debba ingranare Dopo la sconfitta in Champions League contro il Barcellona, per l’Inter è arrivato anche il primo ko in Serie A contro la Juventus nel tanto atteso Derby d’Italia. Una sconfitta che non ha comunque diminuito l’entusiasmo presente intorno alla ...

Inter - la realtà di Conte : “La Juventus è di un’altra categoria” : “Era una partita importante. Abbiamo perso, mi dispiace. Complimenti a loro. Non ci dobbiamo paragonare alla Juventus, che è di un’altra categoria. Noi dobbiamo ridurre il gap che è importante”. L’allenatore dell’Inter Antonio Conte parla così a Sky Sport dopo la sconfitta Interna dei suoi. “Abbiamo pagato l’infortunio di Sensi e nel momento in cui è uscito abbiamo perso il filo del discorso. Non ...

Inter-Juve - la tensione è sempre più alta : Moratti punge Agnelli : E’ ancora Massimo Moratti ad infiammare le ore precedenti del big match valido per la 7^ giornata del campionato di Serie A, in campo Inter e Juventus in un vero e proprio scontro per lo scudetto. L’ex presidente dell’Inter punge Agnelli, ecco una parte dell’intervista riportata dal ‘Corriere dello Sport’: “La Juventus ha deciso di liberare sia Conte che Marotta e l’Inter ha fatto bene a portare a ...

Champions League - Lautaro spaventa il Barça : Suarez ribalta l'Inter : Un'ottima Inter esce sconfitta per 2-1 da Barcellona, in una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Non basta ai nerazzurri il gol dopo 3' di Lautaro Martinez, bravo a sorprendere la distratta difesa di casa. Nella ripresa il Barcellona, con Messi in campo d

Suarez ‘morde’ due volte - Inter tramortita e ribaltata dal Barcellona : Conte sopraffatto da Messi e dai rimorsi : La squadra nerazzurra esce sconfitta dal Camp Nou, la doppietta di Suarez ribalta l’iniziale svantaggio di Lautaro Martinez: prestazione comunque convincente degli uomini di Conte E’ un’Inter che esce a testa altissima dal Camp Nou, una squadra capace di mettere davvero in difficoltà il Barcellona sul proprio campo, andando in vantaggio e rischiando in tre occasioni di trovare il raddoppio. AFP/LaPresse Linee corte, ...

Leo Messi - problemi muscolari : rischia di saltare il big match tra Barcellona e Inter : Nonostante la vittoria del premio Fifa come miglior giocatore del 2019, per Leo Messi non è proprio un buon momento. Reduce da in infortunio al polpaccio ad agosto, l’attaccante del Barcellona ieri, martedì 25 settembre, è stato costretto a lasciare il campo anzitempo contro il Villareal a causa di

Julio Cesar esalta l’Inter : il muro in difesa - Handanovic e l’attaccante Lukaku : Avvio super in campionato per l’Inter, la squadra di Antonio Conte guida la classifica del campionato dopo aver raccolto 12 punti nelle prime giornate, frutto di 4 risultati utili consecutivi. Entusiasta del nuovo progetto anche l’ex portiere nerazzurro Julio Cesar, ecco le indicazioni in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. “Ho visto un’Inter bella, tosta e organizzata. Il Milan meno. Il lavoro di ...

Sarri-Conte - scintille : alta tensione tra Juventus ed Inter - la corsa scudetto è già partita : Con il posticipo di oggi tra Torino e Lecce si chiude la terza giornata del campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che ha dato importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Si ferma la Juventus che non è andata oltre il pareggio contro la Fiorentina, una brutta partita per la squadra di Sarri con i viola che avrebbero meritato bottino pieno. In questo avvio di stagione la Juventus ha convinto soltanto per 60 minuti contro ...

Inter - Conte vorrebbe esaltare ancora Brozovic : 'preoccupa' la clausola a 60 milioni : L'Inter continua a far bene in campionato e ieri ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva battendo l'Udinese per 1-0, restando a punteggio pieno e volando da sola in testa alla classifica, portandosi a +2 punti sulla Juventus, che ha pareggiato 0-0 sul campo della Fiorentina. La mano del suo allenatore, Antonio Conte, è evidente, anche se adesso ci sarà la 'prova del nove' con l'esordio in Champions League contro lo Slavia Praga e il derby ...

