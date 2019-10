Il mistero delle ossa rubate al cimitero di Partinico a una svolta

Fonte : direttasicilia

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Il furto dialdiha scosso la Sicilia intera. Ben 50 sarebbero le cassette di zinco scomparse nel nulla nel camposanto partinicese. La vicenda ha fatto il giro del web in pochi minuti in seguito alla sua diffusione. Tanti sono stati i commenti sui social e si sono sprecate le tesi più o meno inquietanti. Chi parlava di mercato nero dei metalli. Lo zinco sarebbe uno di quei materiali tanto ricercati alla stregua del rame. Ma c’è anche chi ha parlato di riti satanici o di magia nera. Rabbia e sgomento, comunque, hanno scosso il web e tante maledizioni sono state proferite nei confronti dei presunti responsabili. Ma ora potrebbe arrivare lae un clamoroso “lieto fine” al giallo. Secondo quanto si legge nelle pagine del Giornale di Sicilia in edicola questa mattina, le cassette mortuarie potrebbero non essere statema ...

Marco94607833 : RT @mariotoscana196: ITALIA VIVA non ha voluto tradire la neonata alleanza, ma come si sia potuto votare SI a questo obbrobrio di riforma,… - ChiaraChigras : RT @mariotoscana196: ITALIA VIVA non ha voluto tradire la neonata alleanza, ma come si sia potuto votare SI a questo obbrobrio di riforma,… - barbaraterreni : RT @mariotoscana196: ITALIA VIVA non ha voluto tradire la neonata alleanza, ma come si sia potuto votare SI a questo obbrobrio di riforma,… -