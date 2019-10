Giustizia | Ermini | ‘Magistrati non fanno domanda per andare in uffici Sud’**

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Marsala (Trapani), 9 ott. (AdnKronos) – “I magistrati nonperin alcunidel Sud”. E’ la denuncia del vicepresidente del Csm Davidedurante l’inaugurazione del nuovo tribunale di Marsala (Trapani). “Abbiamo adesso su Marsala un 19 per cento di scopertura complessiva, e di 38 per cento in procura, ma a dicembre ci sarà una scopertura più ampia”. E ricorda che “noi abbiamo bandito tre posti per la Procura e per il tribunale ma non sono arrivate domande”.L'articolo, ‘Magistrati nonperinSud’** CalcioWeb.

