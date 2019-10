Trump mette alla prova i repubblicani proprio ora che gli serve la loro fedeltà

Si dimette l'inviato speciale Usa in Ucraina : avrebbe aiutato Zelensky a “gestire” le richieste di Trump : Si è dimesso l’inviato speciale Usa in Ucraina, Kurt Volker, coinvolto nello scandalo che ha portato i democratici ad avviare un’inchiesta sul possibile impeachment del presidente Donald Trump.Volker è stato chiamato a deporre in Congresso giovedì prossimo perchè è stato menzionato nella denuncia della talpa dell’intelligence Usa come colui che avrebbe aiutato il presidente ucraino Volodymyr ...

IMPEACHMENT Trump : SI DIMETTE VOLKER/ Democratici avanti "Non andremo per le lunghe" : IMPEACHMENT per Donald TRUMP: si DIMETTE VOLKER. Intanto i Democratici stringono i tempi, avanti spediti con la procedura: ecco le ultime

Impeachment Trump taglia le prime teste - si dimette inviato Usa in Ucraina : L''Ucrainagate' miete la prima vittima. Si e' dimesso l'inviato speciale Usa in Ucraina, Kurt Volker, coinvolto nello scandalo che ha portato i democratici ad avviare un'inchiesta sul possibile Impeachment del presidente Donald Trump. Volker e' stato chiamato a deporre in Congresso giovedi' prossimo perche' e' stato menzionato nella denuncia della talpa dell'intelligence Usa come colui che avrebbe aiutato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ...

Impeachment Trump - cade la prima testa : si dimette Kurt Volker - inviato Usa a Kiev : Impeachment Trump, cade la prima testa nell'Ucrainagate: si dimette l'inviato speciale americano a Kiev, Kurt Volker. Volker si è dimesso dopo la diffusione del rapporto del cosiddetto...

Impeachment Trump : si dimette Kurt Volker - inviato speciale Usa in Ucraina : Nuovo capitolo dell'Ucrainagate: si è dimesso Kurt Volker, l'inviato speciale degli Stati Uniti in Ucraina, colui che mise il Presidente Volodymyr Zelenskyj in contatto con Rudy Giuliani, l'avvocato personale di Donald Trump. Le dimissioni sono arrivate subito dopo che un agente segreto ha rivelato la telefonata in cui il Presidente Usa ha chiesto a quello ucraino di indagare su Joe e Hunter Biden. La talpa della Casa Bianca ...

Ucrainagate - si dimette l'inviato Usa a Kiev | I dem spingono per l'impeachment di Trump : Kurt Volker lascia dopo le rivelazioni sulle presunte pressioni del presidente Usa Trump su quello ucraino VolodymyrZelensky affinché indagasse sui Biden. I dem ora pressano sull'impeachment entro la fine di ottobre. Giuliani affermache non testimonierebbe al Congresso senza l'ok di Trump

Trump e l’ombra dell’impeachment - si dimette Kurt Volker : era l’inviato Usa in Ucraina : Si è dimesso Kurt Volker, l'inviato speciale Usa in Ucraina, dopo lo scoppio dello scandalo ribattezzato Ucrainagate: sarebbe stato proprio lui a mettere in contatto Rudy Giuliani, ex sindaco di New York e avvocato personale di Trump, con un alto collaboratore di Zelensky, a cui l'inquilino della Casa Bianca avrebbe chiesto di indagare su Joe Biden e suo figlio Hunter. Intanto, procede a ritmo serrato la procedura di impeachment.Continua a ...

Usa - Trump fa dimettere anche il (troppo) falco John Bolton da segretario della Sicurezza nazionale. Tra i motivi - le tensioni con Pompeo : Nuova epurazione, ennesimo uomo da rimpiazzare all’interno dell’amministrazione Trump. Questa volta, però, a cadere è la testa di un fedelissimo della linea spregiudicata presidente americano: il Consigliere per la Sicurezza nazionale, John Bolton. Colui che, anche quando il presidente ha alzato la voce fino al limite del consentito dalla diplomazia internazionale, lo ha seguito, spesso sostituendosi a lui nelle affermazioni più dure ...

Donald Trump riammette Vladimir Putin nel G8 : Donald Trump apre a Vladimir Putin per un ritorno al G8. “Sarebbe appropriato che la Russia tornasse a riunirsi al