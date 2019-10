Trine 4 | The Nightmare Prince | l’attesa è finita!

Fonte : gamerbrain

(Di martedì 8 ottobre 2019) L’editore indie Modus Games e lo sviluppatore Frozenbyte hanno oggi rilasciato un nuovo trailer per festeggiare l’arrivo di4: The, un incantevole ritorno alla serie co-op d’avventura tanto amata, ora disponibile in versione fisica per Nintendo Switch e PlayStation 4.4: Theriunisce una serie di eroi ormai famosi, Zoya la ladra, Pontius il cavaliere, e Amadeus il mago per la loro più incredibile avventura alla ricerca del Principe Selius. Gli incantesimi del principe hanno portato in vita le più terribili paure della terra, il celebre trio ha pochissimo tempo per riuscire a fermare gli effetti di una magia ormai incontrollata.4: Theè caratterizzato da: Un sofisticato gameplay 2.5D ...

