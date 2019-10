Scardinare il dominio militare per ribaltare le sorti dell' Egitto

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 8 ottobre 2019) Sono giornate in cui il regime egiziano è nuovamente nell’occhio del ciclone. La popolazione, infatti, è ultimamente tornata a gremire le piazze e le strade del Cairo.Questa volta lo ha fatto per chiedere le immediate dimissioni del presidente, il generale Abdel Fattah Al Sisi. Chi avrebbe innescato questa nuova, grande protesta popolare sarebbe stato l’imprenditore ed attore Mohamed Ali, egiziano, che ha diffuso, a partire dai primi giorni di settembre sul suo canale youtube “Mohamed Ali Secrets”, una serie di video in cui accusa Al Sisi ,e tutto l’apparato politico-a lui fedele, di corruzione.Le proteste, molto accese ed eclatantemente simili a quelle di piazza Tahrir del 2011 (le quali furono determinanti ai finia caduta di Mubarak), sono state energicamente soffocate dalle forze di sicurezza.Secondo alcuni dati ...

